Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan Mauro Icardi'nin yeni adresi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun, Richarlison transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Arjantinli golcüyü alternatif olarak belirlediği öne sürüldü.

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi'ye talipler çıkmaya devam ediyor. Arjantinli golcünün adı bu kez Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile anılıyor.

ATLETICO MINEIRO DEVREYE GİRDİ

TYC Sports'ta yer alan habere göre Atletico Mineiro, Mauro Icardi ile ilgileniyor. Brezilya temsilcisinin transfer listesindeki öncelikli isim ise Tottenham forması giyen Richarlison.

RICHARLISON OLMAZSA ICARDI

Atletico Mineiro'nun Brezilyalı golcü Richarlison'u kadrosuna katmak istediği, bu transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı ise Icardi'yi alternatif olarak belirlediği aktarıldı. Böylece 33 yaşındaki golcü için Brezilya seçeneği ortaya çıktı.

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme

EVERTON'A DA ÖNERİLDİ

Icardi konusunda bir başka gelişme ise İngiltere'den geldi. Arjantinli futbolcunun Premier Lig ekibi Everton'a önerildiği öne sürüldü. Everton'ın eski genel müdürü Keith Wyness de başarısız geçen transfer döneminin ardından Icardi'nin taraftarı sakinleştirebilecek bir hamle olabileceğini söyledi.

LAZIO İLE GÖRÜŞMELER DURMUŞTU

Mauro Icardi'nin adı daha önce Lazio ile de anılmıştı. Ancak Arjantinli golcüyle İtalyan ekibi arasındaki görüşmelerin daha sonra durduğu belirtilmişti.

GALATASARAY'DA 77 GOL ATTI

Galatasaray formasını 4 sezon giyen Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarla 134 karşılaşmaya çıktı. Arjantinli santrfor bu maçlarda 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

Atletico Mineiro, Mauro Icardi, Galatasaray, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Trump’ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü Nedeni çok başka Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü
Üsküdar’daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu Başsavcılık harekete geçti Üsküdar'daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu! Başsavcılık harekete geçti

17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
17:09
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
17:01
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
16:59
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
15:42
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 18:03:26. #7.13#
SON DAKİKA: Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement