"Özbek gelin" olayında çarpıcı iddia! Altınları alan, damadın annesi - Son Dakika
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"Özbek gelin" olayında çarpıcı iddia! Altınları alan, damadın annesi

"Özbek gelin" olayında çarpıcı iddia! Altınları alan, damadın annesi
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Muğla'nın Milas ilçesinde düğünden sonra 5 milyon lira değerinde altın ve 300 bin lira nakit parayı alıp kaçmakla suçlanan "Özbek gelin" olayında yeni iddia ortaya atıldı. Takıların "Eviniz güvenli değil" denilerek kadının kayınvalidesi tarafından alındığı, 10 gün sonra altınları isteyince evden kovulduğu iddia edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, ziynet eşyaları ve nakit parayla kaçtığı öne sürülen kadın, emniyete teslim olarak eşi ve kayınpederinden şikayetçi oldu. İlçede yaşayan M.A, 18 Ağustos'ta evlendiği Özbekistan uyruklu M.B'nin, düğünden birkaç gün sonra sabah uyandığında evde olmadığını fark ederek polise başvurdu.

ALTINLARI ALIP KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GELİN, POLİSE TESLİM OLDU

M.A, evde yaptığı kontrolde düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınların, 300 bin lira nakit paranın ve cep telefonunun rızası dışında alındığını öne sürerek eşinden şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, otobüs ve otel kayıtlarında izine rastlanmayan M.B'yi bulmak için araştırma yaptı. Hakkında arama çalışması yürütülen M.B, bir süre sonra emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

"ALTINLARI GELİNİN KAYINVALİDESİ ALDI" İDDİASI

Olayla ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Özbek gelinin ailesinin iddiasına göre, altınlar "Eviniz güvenli değil" denilerek kayınvalide tarafından alındı. Gelin, 10 gün sonra altınları geri isteyince kavga çıktı. Gelin evden kovulurken, aynı akşam medyada "kaçtı" haberleri yapıldı.

Öte yandan gelin M.B, polisteki ilk ifadesinde, eşinin kendisine sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, korktuğu için daha önce emniyete başvuramadığını öne sürdü. Olay günü annesinin köydeki evine gittiğini belirten M.B, ziynet eşyalarından yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lira nakit parayı yanına aldığını savundu.

GELİN, MESAJLAŞMALARIN EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ POLİSE TESLİM ETTİ

M.B, kalan altınların kayınpederinde olduğunu iddia ederek buna ilişkin mesajlaşma ekran görüntülerini de dosyaya eklenmek üzere polise teslim etti.

Cep telefonunun ise eşi tarafından kendisine rızasıyla verildiğini öne süren M.B, kendisine hakaret ve tehditte bulundukları iddiasıyla M.A. ve kayınpederinden şikayetçi oldu. M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

3. Sayfa, Güncel, Milas, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Özbek gelin' olayında çarpıcı iddia! Altınları alan, damadın annesi - Son Dakika

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