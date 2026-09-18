Aydın Çine'de köprüden çaya uçan motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın Çine'de köprüden çaya uçan motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Aydın Çine\'de köprüden çaya uçan motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken köprüden çaya uçan 19 yaşındaki Yiğit Dursun Yüksel, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. MHP Çine İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Namık Yüksel'in oğlu olan gencin vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan MHP Çine İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Namık Yüksel'in oğlu, 19 yaşındaki Yiğit Dursun Yüksel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Umurköy Mahallesi Zamına Köprüsü mevkiinde meydana geldi. 19 yaşındaki Yiğit Dursun Yüksel, 09 ANK 400 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak köprüden çaya uçtu. Kazada ağır yaralanan Yüksel, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yüksel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Yüksel'in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiNamık YükselMotosiklet3. SayfaTrafikAydınÇineSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Çine'de köprüden çaya uçan motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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