Adliyeye sevk edilen şüphelilere ailelerinden ibretlik tepki

Denizli'de 6 farklı iş yerinde meydana gelen 3 milyonluk faili meçhul hırsızlık olayları, JASAT dedektiflerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, ailelerinin kendilerine hakaret edip tükürmesiyle neye uğradıklarını şaşırdı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, faili meçhul iş yerinden hırsızlık olaylarına yönelik olarak yürütülen faaliyetler kapsamında, 2026 yılı içerisinde farklı tarihlerde 6 ayrı iş yerinden maddi değeri yaklaşık 3 milyon TL olan su pompaları ile bakır kabloların kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınması olayı ile ilgili detaylı çalışma yapıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarmanın dedektifleri olan JASAT tarafından yürütülen detaylı, titiz ve ısrarlı çalışmalar neticesinde şüpheliler tespit edildi. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda, iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 7 şüpheliye yönelik Denizli ve Manisa illerinde başarılı operasyonlar gerçekleştirildi.

JASAT dedektiflerinin ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı araştırma ve takip çalışmaları sonucunda, şüpheli şahıslar kaçmalarına fırsat verilmeden yakalandı. İki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan şüpheliler, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

Ailelerinden şüphelilerine beklemedikleri tepki

JASAT'ın titiz çalışması sonucu gözaltına alınan 7 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken; adliye önünde bekleyen ailelerinden hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştılar. Aileler yüzlerini gizlemeye çalışan şüphelilere, "Kapatmayın yüzünüzü, niye kapatıyorsunuz" diye tepki gösterdi. Eşi ve oğlu gözaltına alınan kadın ise yaşandığı üzüntüyü, "Cemal insan isen yüzünü kapatma. Hırsız köpek, aç köpek" dedikten sonra, adliyeye götürülen şüphelilere doğru tükürerek göstermeye çalıştı.