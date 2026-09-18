Bursa’da mahalleliyi canından böyle bezdirdi... Gece yarısı sokaklara döküldüler - Son Dakika
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Bursa’da mahalleliyi canından böyle bezdirdi... Gece yarısı sokaklara döküldüler

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Bursa’da bir evde çok sayıda kedi ve köpek besleyen kadının hayvanları mahalleliyi geceleri uykusundan etti.

Bursa'da bir evde çok sayıda kedi ve köpek besleyen kadının hayvanları mahalleliyi geceleri uykusundan etti. Sabaha kadar süren havlama ve hayvan sesleri nedeniyle uyuyamayan mahalle sakinleri, sabah işe uykusuz gitmekten bıkınca gece saatlerinde sokağa dökülerek isyan etti. 

Ancak mahallede yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Sabah saatlerinde sokakta top oynayan kız çocuklarının üzerine su dökülmesi ve saksı fırlatılması kameraya yansıdı. Bir vatandaş ise tepki olarak gece 03.30'da sokağın ortasına oturup, "Bu köpek buradan gidene kadar ben bu yolun ortasında oturacağım" dedi.

MAHALLELİ UYKUYA HASRET KALDI

Olay, Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi 4. Çardak Sokak'ta yaşanıyor. Bir evde bulunan çok sayıdaki kedi ve köpek, gece boyunca mahalleliyi adeta uykuya hasret bıraktı. Köpeklerin uzun süre havlaması, kedilerin de yüksek sesle bağırması nedeniyle vatandaşlar saatlerce uyuyamadı.

Gece 03.00-04.00'e kadar ayakta kaldıklarını anlatan mahalle sakinleri, birkaç saatlik uykunun ardından işe gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Uykusuz gecelerin artık dayanılmaz hale geldiğini belirten vatandaşlar, çözüm bulunması için sokağa çıktı.

VATANDAŞ YOLUN ORTASINA OTURARAK PROTESTO ETTİ

Geceleri yaşanan gürültü nedeniyle tepki gösteren vatandaşlardan biri, çareyi sokağın ortasına oturmakta buldu. "Bu köpek buradan gidene kadar ben bu yolun ortasında oturacağım" diyen vatandaşın tepkisi kameraya yansıdı.

SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUKLARIN ÜZERİNE SAKSI FIRLATIP SU DÖKTÜ

Mahallelinin gece yaşadığı uykusuzluğun ardından sabah saatlerinde ise başka bir görüntü ortaya çıktı. Sokakta top oynayan kız çocuklarının üzerine su döküldü. Bununla da kalmayan kadın, çocukların bulunduğu bölgeye saksı fırlattı.

Çocukların üzerine su dökülmesi ve saksı fırlatılması anları kameraya yansırken, yaşanan olay mahallede büyük tepkiye neden oldu. Olaylardan birinde bir çocuğun parmağının kırıldığı öğrenildi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Mahalle sakinleri, geceleri hayvanların sesleri nedeniyle uyuyamadıklarını, sabah ise çocukların sokakta oyun oynarken yaşadığı olaylar nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, tepkilerini dile getirdi

POLİSİ BİLE BEZDİRDİ

Yaşadıkları sıkıntıyı anlatan bir mahalle sakini, "Sabah işe giderken zorluk yaşıyoruz. Akşama kadar, sabaha kadar hayvan seslerinden uyuyamıyoruz. Hayvanları bırakıp gidiyor. Defalarca uyardık. Emek'teki karakol bile bu kadından bezdi, polisi bile bezdirdi. Biz artık yetkililerin bir çözüm bulmasını önemle bekliyoruz. Başımız belaya girsin istemiyoruz" diyerek yetkililerden çözüm bekliyor.

Kaynak: İHA
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