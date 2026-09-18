Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor - Son Dakika
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Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor

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Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0\'lık dev skor
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Zeki Çelik'in formasını giydiği Juventus, sahasında ağırladığı Dusan Tadic'in mücadele ettiği NEC Nijmegen'i 5-0'lık skorla mağlup etti. İtalyan ekibinin dördüncü golü milli futbolcu Zeki Çelik'ten geldi.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Juventus ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi. Juventus'un ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Torino ekibi, 5-0'lık skorla kazandı.

ZEKİ ÇELİK ATTI, JUVENTUS FARKA GİTTİ

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nicolas Gonzalez, 24. dakikada Kerim-Sam Alajbegovic, 35. dakikada penaltıdan Nick Woltemade, 75. dakikada Zeki Çelik ve 82. dakikada Randal Kolo Muani attı.

ZEKİ VE TADIC 90 DAKİKA SAHADA

Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik ve NEC Nijmegen'de Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dusan Tadic, 90 dakika sahada kaldı. Hollanda ekibinde forma giyen milli oyuncular Ahmetcan Kaplan ve Emre Mor, maç kadrosunda yer almadı. 

3 PUANLA START VERDİLER

Bu sonuçla birlikte Juventus, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. NEC Nijmegen, ilk haftada puan alamadı. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Juventus, Celta Vigo deplasmanına gidecek. NEC Nijmegen, sahasında Levski Sofya'yı ağırlayacak.

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SON DAKİKA: Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor - Son Dakika
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