Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı - Son Dakika
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Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

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Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, AK Parti'ye geçen Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın "savcı tarafından tehdit edildiğini" iddia etmişti. Konuyla ilgili savcılığa ifade veren Aydın, Çelik'in iddialarını yalanladı.

Üsküdar Belediyesi, dün belediye meclisinde yapılan ikinci seçimle AK Parti'ye geçti. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye önünde yaptığı açıklamada, ilk seçimin ardından AK Parti’ye geçen CHP’li meclis üyesi Ayhan Aydın hakkında konuştu.

Çelik, Ayhan Aydın’ın rozeti taktıktan sonra kendisini aradığını belirterek, "Hüngür hüngür ağlayarak, ben ve vekilimiz Suat Özçağdaş'ın duyacağı şekilde 'Engelli oğlum var, onlara kim bakacak, engelli eşim var, onlara kim bakacak. Beni tehdit ettiler ben bunlara teslim oldum" dediğini iddia etti.

AYHAN AYDIN İDDİALARI REDDETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik’in yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialar üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Ayhan Aydın’ın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermesini istedi. Aydın, savcılıkta verdiği ifadede, Çelik’in kendisiyle ilgili iddialarını reddetti.

Çelik tarafından seçim öncesinde defalarca arandığını ifade eden Aydın, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, Çelik’in ricasıyla kendisiyle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini ve bu görüşmelerde baskı kurulmaya çalışıldığını öne sürdü.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin basın açıklaması yapılmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Bir kısım basın-yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bugün gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu 'Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi' şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup, bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Acar Serkan Acar:
    iddialar yalan çıkarsa iftirayı atanında gözaltına alınması gerekir 8 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    murat tulum müddei iddasını ispatlamakla mükelleftir 3 0 Yanıtla
  • Murat Tulum Murat Tulum:
    Ayhan Aydın'ıda birileri çıkarda yalanlarsa ne olacak o zaman. Ayhan'a ceza verebilirlermi. 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı - Son Dakika
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