Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanı hesapladılar! Biri 28. olacak
Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonu başlarken Opta'nın lig aşamasına ilişkin simülasyonu dikkat çekti. Hesaplamaya göre Fenerbahçe 8 maç sonunda 9,72 puanla 24. sırayı alarak play-off hattının son basamağında kalırken, 9,14 puanla 28. sırada yer alması beklenen Galatasaray Devler Ligi'ne veda edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ilk maçında Sporting'e konuk olacak, Fenerbahçe ise sahasında Roma ile karşılaşacak. İki temsilcimizin Devler Ligi macerası başlamadan önce Opta'nın yaptığı simülasyonda lig aşamasının sonunda oluşması beklenen sıralama ve takımların tahmini puanları hesaplandı.
FENERBAHÇE 24, GALATASARAY 28. SIRADA
Simülasyona göre Fenerbahçe'nin 8 karşılaşma sonunda 9,72 puan toplaması ve lig aşamasını 24. sırada tamamlaması bekleniyor. Galatasaray'ın ise 9,14 puanla 28. sırada kalacağı tahmin edildi.
Bu sonuçların gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe 24. sıradan play-off turuna kalırken, Galatasaray ilk 24'ün dışında kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.
FENERBAHÇE'NİN 8 RAKİBİ
Fenerbahçe lig aşamasında sırasıyla şu takımlarla karşılaşacak:
- Roma
- Aston Villa
- Slavia Prag
- Liverpool
- Shakhtar Donetsk
- LASK Linz
- Villarreal
- Atletico Madrid
GALATASARAY'IN 8 RAKİBİ
Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri ise şöyle:
- Sporting
- Barcelona
- Lille
- Stuttgart
- Aston Villa
- AEK
- Feyenoord
- PSG
İki takım da lig aşamasında 8'er karşılaşmaya çıkacak. İlk 8 doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off oynayacak.
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