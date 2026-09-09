Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın alacağı puanı hesapladılar! Biri 28. olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ilk maçında Sporting'e konuk olacak, Fenerbahçe ise sahasında Roma ile karşılaşacak. İki temsilcimizin Devler Ligi macerası başlamadan önce Opta'nın yaptığı simülasyonda lig aşamasının sonunda oluşması beklenen sıralama ve takımların tahmini puanları hesaplandı.

FENERBAHÇE 24, GALATASARAY 28. SIRADA

Simülasyona göre Fenerbahçe'nin 8 karşılaşma sonunda 9,72 puan toplaması ve lig aşamasını 24. sırada tamamlaması bekleniyor. Galatasaray'ın ise 9,14 puanla 28. sırada kalacağı tahmin edildi.

Bu sonuçların gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe 24. sıradan play-off turuna kalırken, Galatasaray ilk 24'ün dışında kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

FENERBAHÇE'NİN 8 RAKİBİ

Fenerbahçe lig aşamasında sırasıyla şu takımlarla karşılaşacak:

Roma

Aston Villa

Slavia Prag

Liverpool

Shakhtar Donetsk

LASK Linz

Villarreal

Atletico Madrid

GALATASARAY'IN 8 RAKİBİ

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri ise şöyle:

Sporting

Barcelona

Lille

Stuttgart

Aston Villa

AEK

Feyenoord

PSG

İki takım da lig aşamasında 8'er karşılaşmaya çıkacak. İlk 8 doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off oynayacak.