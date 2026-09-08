Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "PISA 2025" açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "PISA 2025" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan "PISA 2025" açıklaması
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Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarına göre Türkiye'nin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke olmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, "Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, PISA 2025'te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum" dedi.

TÜRKİYE, PISA'DA TÜM ALANLARDA SIRALAMASINI YÜKSELTTİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) tarafından yayımlanan PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye, tüm alanlarda sıralamasını yükseltti, fen bilimleri ve okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerinde yer aldı. Türkiye’nin sıralaması; fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi.

Türkiye, PISA 2003’ten 2025’e üç alanda da göreli sıralamasını yükseltti. Fen bilimlerinde 2003’te 35. sırada bulunan Türkiye, 2025’te 19. sıraya yükseldi. Böylece göreli sıralama konumunu yüzde 64 oranında iyileştirdi. Okuma becerilerinde 33. sıradan 18. sıraya yükselen Türkiye, göreli sıralamasını yüzde 60 oranında iyileştirdi. Matematikte ise Türkiye, 34. sıradan 28. sıraya yükseldi. Bu alanda göreli sıralama konumu yüzde 52 oranında iyileşti.

TÜRKİYE, PERFORMANSINI SÜREKLİ ARTIRAN TEK OECD ÜYESİ ÜLKE

Böylece Türkiye, uzun vadede fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinin üçünde de göreli sıralamasını yüzde 50’nin üzerinde yükseltti. Türkiye son 10 yılda her üç alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi ülke oldu OECD ülkelerinin son 10 yıllık puan değişimlerine göre Türkiye fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD üyesi ülke oldu. Türkiye, aynı zamanda 2022 sonuçlarına kıyasla her üç alanda puanını en fazla arttıran OECD ülkesi oldu.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelen başarının mimarlarını tebrik etti. Erdoğan, "Türkiye, PISA 2025'te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'PISA 2025' açıklaması - Son Dakika

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