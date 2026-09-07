Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü

Alanyaspor, Rize\'den 3 puanla döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u Zakaria Ariss'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Corendon Alanyaspor, 1-0 kazandı.

TEK GOL RİZESPORLU FUTBOLCUDAN GELDİ

Konuk ekip Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Zakaria Ariss'in kendi kalesine attığı gol getirdi. Mücadelenin kalan anlarında üstünlüğünü koruyan Alanyaspor, Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Rizespor, 6 puanda kaldı. Alanyaspor ise puanını 7'ye yükseltti. Alanyaspor, ligin bir sonraki maç haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Rizespor ise Eyüpspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig, Alanyaspor, Rizespor, Futbol, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
Atlas Çağlayan’ın katili için yolun sonu Mahkeme yarın kararını açıklayacak Atlas Çağlayan'ın katili için yolun sonu! Mahkeme yarın kararını açıklayacak
Nepal’de sel felaketinde can kaybı 1355’e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1355'e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp
Elazığ’da ezber bozan karar Yıllardır tartışılan uygulama son buldu Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

22:45
Fanatik Fenerbahçeli olan Cengiz Kurtoğlu’na beklenmedik Beşiktaş sürprizi
Fanatik Fenerbahçeli olan Cengiz Kurtoğlu'na beklenmedik Beşiktaş sürprizi
22:37
Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu
Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu
22:30
Durmak bilmiyor Kelechi Iheanacho’dan Bursaspor’a hayat öpücüğü
Durmak bilmiyor! Kelechi Iheanacho'dan Bursaspor'a hayat öpücüğü
20:46
Bolu’da ‘rüşvet’ soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 23:13:08. #7.13#
SON DAKİKA: Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement