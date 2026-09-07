Alanyaspor, Rize\'den 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Corendon Alanyaspor, 1-0 kazandı.

TEK GOL RİZESPORLU FUTBOLCUDAN GELDİ

Konuk ekip Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Zakaria Ariss'in kendi kalesine attığı gol getirdi. Mücadelenin kalan anlarında üstünlüğünü koruyan Alanyaspor, Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Rizespor, 6 puanda kaldı. Alanyaspor ise puanını 7'ye yükseltti. Alanyaspor, ligin bir sonraki maç haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Rizespor ise Eyüpspor'a konuk olacak.