Gaziantep FK, Göztepe\'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 4-2'lik skorla kazandı.

GAZİANTEP FK'DEN 45 DAKİKADA ŞOV

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Halil Dervişoğlu, 10. dakikada Myenty Abena, 34 ve 45+1. dakikalarda Kacper Kozlowski kaydetti. Göztepe'de Novatus Miroshi, 31. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Göztepe'nin golleriyse 52 ve 90+3'te Juan'dan geldi.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekibi Göztepe'de deneyimli oyuncu Ogün Bayrak, 72. dakikada yaptığı faul gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

ORHAN AK İLE İLK MAÇTA 3 PUAN

Üst üste 3. kez kaybeden Göztepe, 1 puanda kaldı. Teknik direktör Mirel Radoi ile yollar ayrıldıktan sonra Orhan Ak'ı göreve getiren Gaziantep FK ise yeni hocasıyla ilk maçından galibiyetle ayrıldı ve 7 puana yükseldi.