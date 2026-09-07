Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama - Son Dakika
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Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama

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Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde aynı apartmanda yaşayan Işık ailesi ile polis memuru B.N. arasındaki komşuluk husumeti, bina içi kavgaya dönüştü. Olay anında aileden bir kişinin kalp krizi geçirmesi gerilimi tırmandırırken, tartışmanın "Kürtçe konuşulduğu için" çıktığı yönündeki iddialar üzerine Batman Valiliği açıklama yaptı. Valilik, iddiaları yalanlayarak olayın dil sebebiyle değil, taraflar arasında uzun süredir süregelen anlaşmazlık nedeniyle yaşandığını belirtti.

Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde aynı apartmanda yaşayan Işık ailesi ile komşuları polis memuru B.N. arasında yaşanan anlaşmazlık, kavgaya dönüştü. Olayda Işık ailesinden bir kişi kalp krizi geçirirken, yaşananlar sosyal medya ve internet haber sitelerinde Işık ailesinin Kürtçe konuştukları gerekçesiyle polis memuru B.N. tarafından darbedildiği şeklinde lanse edildi. Olayın ardından aile İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) başvururken, Batman Valiliği ise yaptığı açıklamada olayın Kürtçe konuşulmasıyla ilgisinin bulunmadığını, taraflar arasındaki uzun süredir devam eden komşuluk anlaşmazlığından kaynaklandığını bildirdi.

KOMŞULAR ARASINDAKİ GERGİNLİK BÜYÜDÜ

Gültepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aynı apartmanda yaşayan Işık ailesi ile polis memuru B.N. arasında bir süredir devam ettiği belirtilen anlaşmazlık yeniden gündeme geldi. Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesiyle olayın fiziksel müdahaleye dönüştüğü öne sürüldü.

Olay sırasında Işık ailesinden bir kişinin fenalaşarak kalp krizi geçirdiği belirtildi. Aile, yaşadıkları olayın ardından İHD’ye başvurarak şikayet ve iddialarını dernek yetkililerine aktardı.

Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama

OLAY SOSYAL MEDYAYA FARKLI YANSIDI

Olayın ardından sosyal medya ve bazı internet haber sitelerinde, Işık ailesinin Kürtçe konuştukları gerekçesiyle polis memuru B.N. tarafından darbedildiği yönünde iddialar yer aldı. Söz konusu paylaşımlarda aileye yönelik tehditlerde bulunulduğu ve telefonlarına el konulduğu da öne sürüldü.

BATMAN VALİLİĞİ: KÜRTÇEYLE İLGİSİ YOK

Batman Valiliği ise iddialar üzerine yaptığı incelemenin ardından olayın Kürtçe konuşulmasıyla bağlantılı olmadığını açıkladı.

Valilik, taraflar arasındaki sorunun gürültü ve komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan, uzun süredir devam eden kişisel bir anlaşmazlık olduğunu belirtti. Açıklamada, polis memuru B.N.’nin daha önce komşuları tarafından kendisine ve ailesine yönelik gerçekleştirildiğini öne sürdüğü darp, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve silah teşhiriyle tehdit eylemleri nedeniyle üç kez adli mercilere başvurduğu da kaydedildi.

Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama

Açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve haber sitelerinde yer alan 'Batman'da Kürtçe konuştukları için darbedilen aile İHD'ye başvurdu. Komşusu olan Işık ailesine saldıran polis B.N., aileyi darbedip telefonlarına el koydu. Aileye tehditler savuran polisin şiddeti görüntülere yansıdı' yönündeki iddialar ve yayınlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen incelemeler neticesinde haberlerde iddia edildiği gibi olayın Kürtçe dil kullanımı veya iddia edilen sair saiklerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Polis memuru B.N.'nin eşinin Mardin nüfusuna kayıtlı olduğu, anne ve babasının Batman'da ikamet ettiği, polis memuru ve ailesinin Kürtçe konuşulmasına karşı herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı tespit edilmiştir. Batman'da görev yapan polis memuru B.N. ile aynı apartmanda ikamet eden komşusu Işık ailesi arasındaki olayın, gürültü ve komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan ve uzun süredir devam eden kişisel bir anlaşmazlıktan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Polis memuru B.N.'nin, komşuları tarafından kendisine ve ailesine yönelik gerçekleştirilen 'darp, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve silah teşhiriyle tehdit' eylemleri nedeniyle daha önce 3 kez adli mercilere başvuruda bulunduğu ve konunun zaten adli makamlara intikal ettiği belirlenmiştir. Eşinin memleketi olması dolayısıyla Batman'da görev yapan polis memuru B.N.'nin, yaşanan bu komşuluk husumeti ve olaylar sebebiyle tayin dilekçesi vererek şehirden ayrılma talebinde bulunduğu tespit edilmiştir. Gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi hususunda, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

POLİS MEMURU TAYİN TALEP ETTİ

Valilik açıklamasında ayrıca B.N.’nin yaşanan komşuluk sorunları nedeniyle tayin dilekçesi verdiği ve Batman’dan ayrılma talebinde bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili tarafların iddiaları ve başvuruları doğrultusunda adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mehmet baş mehmet baş:
    Arkadaş bırakın artık şu Kürt, Türk ayrımcılığını,buradan size ekmek çıkmaz. 6 0 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Pesküvitçi ellerini ovuşturuyordur. 1 4 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Türban tartışması bitti bu mu çıktı şimdi?...suni gerginlikler toplumu ayrıştırır...yapman etmen dutman!!! 3 0 Yanıtla
  • Ömer faruk Demirkol Ömer faruk Demirkol:
    komşu demek ailenizden size daha yakın kişilerdir. acil bir durumda veya başınız dara düştüğüne ilk kapısını çalacağınız komşularınızdır. bu nedenle bu tür kavga gürültülerin hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur.peygamber efendimiz komşuyu mirasçı kılmıştır .insan komşunun ne demek olduğunu öncelikle kavraması gerekmektedir. 1 0 Yanıtla
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