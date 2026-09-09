Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe\'nin eski hocasıyla patlatıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları sürerken Şenol Güneş ismi yeniden öne çıktı. Yabancı adaylar arasında Vitor Pereira güçlü seçeneklerden biri olarak gösterilirken, bordo-mavili yönetimin Güneş'i futbol yapılanmasının başında “üst akıl” olarak konumlandırabileceği farklı bir model üzerinde durduğu belirtildi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışları devam ediyor. Takımı geçici olarak Hüseyin Çimşir'e emanet eden bordo-mavili yönetim, yerli ve yabancı adayları değerlendiriyor.

VITOR PEREIRA GÜÇLÜ ADAYLARDAN

Fanatik'te yer alan habere göre, yabancı teknik direktör adayları arasında Vitor Pereira öne çıkıyor. Deneyimli teknik adamın Trabzonspor'un yeni hocası olmak için değerlendirilen güçlü seçeneklerden biri olduğu belirtildi.

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

ŞENOL GÜNEŞ İSMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yerli seçeneklerde ise Trabzonspor camiasının çok yakından tanıdığı Şenol Güneş ismi konuşulmaya başlandı. Ancak yönetimin Güneş için değerlendirdiği formülün doğrudan teknik direktörlükle sınırlı olmadığı ifade edildi.

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

“ÜST AKIL” FORMÜLÜ MASADA

Trabzonspor'un Şenol Güneş'i futbol yapılanmasının başında “üst akıl” olarak konumlandırabileceği bir model üzerinde durduğu öne sürüldü. Bordo-mavili yönetimin, deneyimli futbol adamının tecrübesinden kulübün futbol yapılanmasının genelinde yararlanmak istediği belirtildi. Şenol Güneş konusunda nihai kararın henüz verilmediği aktarıldı.

ERGİN KELEŞ TEKNİK EKİBE KATILDI

Trabzonspor bir yandan da teknik ekibini güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavililerin Ergin Keleş ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Yönetimin yeni teknik direktör kim olursa olsun Hüseyin Çimşir ve Ergin Keleş'i teknik ekip içerisinde tutmayı planladığı ifade edildi.

Fatih Tekke, Şenol Güneş, Trabzonspor, Futbol, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Haci Mehmet DOGAN Haci Mehmet DOGAN:
    Sizin yapacağınız işin 2 0 Yanıtla
  • mehmet.bey01@hotmail.com [email protected]:
    her gittiği takımdan kovulan perera tam bir facia olur.. 0 0 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Desene sizde salıncağa biniyorsunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede akılalmaz saldırı Sağlık çalışanının omzu kırıldı Hastanede akılalmaz saldırı! Sağlık çalışanının omzu kırıldı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı 6 yıla kadar hapsi isteniyor Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıla kadar hapsi isteniyor
İşte savcılık ifadesi Kara Haydar’dan düğünündeki altınlara yanıt İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt
Türkiye’den 12 ülkenin İsrail’e yaptırım kararına ilk yorum Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk yorum
Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildi Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:33
18 yıl sonra ilk maç İsmail Kartal’dan iddialı Roma sözleri
18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri
16:23
Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
16:13
Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi
Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi
15:42
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
15:03
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 16:52:44. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement