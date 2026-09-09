Trabzonspor bombayı Fenerbahçe\'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışları devam ediyor. Takımı geçici olarak Hüseyin Çimşir'e emanet eden bordo-mavili yönetim, yerli ve yabancı adayları değerlendiriyor.

VITOR PEREIRA GÜÇLÜ ADAYLARDAN

Fanatik'te yer alan habere göre, yabancı teknik direktör adayları arasında Vitor Pereira öne çıkıyor. Deneyimli teknik adamın Trabzonspor'un yeni hocası olmak için değerlendirilen güçlü seçeneklerden biri olduğu belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ İSMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yerli seçeneklerde ise Trabzonspor camiasının çok yakından tanıdığı Şenol Güneş ismi konuşulmaya başlandı. Ancak yönetimin Güneş için değerlendirdiği formülün doğrudan teknik direktörlükle sınırlı olmadığı ifade edildi.

“ÜST AKIL” FORMÜLÜ MASADA

Trabzonspor'un Şenol Güneş'i futbol yapılanmasının başında “üst akıl” olarak konumlandırabileceği bir model üzerinde durduğu öne sürüldü. Bordo-mavili yönetimin, deneyimli futbol adamının tecrübesinden kulübün futbol yapılanmasının genelinde yararlanmak istediği belirtildi. Şenol Güneş konusunda nihai kararın henüz verilmediği aktarıldı.

ERGİN KELEŞ TEKNİK EKİBE KATILDI

Trabzonspor bir yandan da teknik ekibini güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavililerin Ergin Keleş ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Yönetimin yeni teknik direktör kim olursa olsun Hüseyin Çimşir ve Ergin Keleş'i teknik ekip içerisinde tutmayı planladığı ifade edildi.