Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi - Son Dakika
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Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi
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Kayseri’nin Talas ilçesinde düğün gecesi damat Uzman Çavuş Ümit Canpolat’ın tabanca ile öldüğü olayla ilgili gelin M.C.’nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, M.C.'nin beraatına karar verdi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde düğün gecesi damat Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın tabanca ile öldüğü olayla ilgili gelin M.C.'nin yargılandığı davada karar çıktı.

DÜĞÜN GECESİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 Haziran 2025'te meydana gelen olayda; uzman çavuş olan damat Ümit Canpolat düğün gecesi evinde ölü olarak bulunmuştu. 

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

İNTİHARDAN CİNAYET DAVASINA

İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olay yaygın medyada konu ele alınmasının ardından olay ilgili Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gelin M.C.'nin yargılandığı cinayet davasına dönüştü. 

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen davaya tutuksuz sanık M.C., Ümit Canpolat'ın yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada kendini savunan M.C., olayın bu noktaya gelmesinin nedenin ölen eşinden kendisine kalan ev olduğunu söyledi.

BERAAT ETTİ

İddia makamı M.C.'nin eşe karşı kasten öldürme suçuyla cezalandırılmasını isterken, yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti M.C.'nin beraatına hükmetti.

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi
Kaynak: İHA

Kayseri, Mahkeme, Talas, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi - Son Dakika

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