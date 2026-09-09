Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, üç Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikâyeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında "tehdit", "hakaret" ve "baskı" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediye Meclisinin üç üyesi tarafından ağustos ayında yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçti. Meclis üyeleri, başkanvekilliği seçimi öncesinde iradelerinin fesada uğratılması amacıyla kendilerine sistemli olarak tehdit, hakaret ve baskı uygulandığını öne sürdü. İddialar doğrultusunda Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla dahil edildi.

ŞİKAYETİN MERKEZİNDE...

Dosyadaki iddiaların odağında, bir süre önce CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan belediye meclis üyesi Ayhan Aydın’ın beyanları yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Aydın; seçim öncesinde Özgür Çelik’in ricası doğrultusunda defalarca arandığını, bu yolla iradesi üzerinde doğrudan baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti.

ÇELİK'TEN TEHDİT İDDİASI

Soruşturma süreci devam ederken Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kameralar karşısına geçerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, soruşturmayı yürüten savcılardan birinin kendisini doğrudan tutuklamakla tehdit ettiğini öne sürdü.

BAKANLIKTAN YALANLAMA

Çelik’in bu iddialarının ardından Adalet Bakanlığı kaynakları hızlı bir açıklama yaparak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Başsavcılık tarafından yürütülen tahkikat kapsamında Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılması bekleniyor.