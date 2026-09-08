Barış sinyalleri havada kaldı! Şehir merkezini bombaladılar
Kiev’e gece saatlerinde düzenlenen Rus saldırısı can kaybına yol açtı. Ukrayna’nın başkentinde 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’i hastaneye kaldırıldı, 2 kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Saldırı sonrası konutlar, ticari yapılar ve bir özel okulun bulunduğu alanda yangın çıktı; bazı bina ve araçlar da hasar gördü.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya'nın gece düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
İKİ YARALININ DURUMU AĞIR
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, gece başkente yönelik Rus saldırısının ardından 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kent sakininin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan 5'inin hastaneye kaldırıldığını belirten Kliçko, 2 yaralının durumunun ağır olduğunu ifade etti.
HALKA ÇAĞRI YAPILDI
Kliçko, saldırı sonucunda başkentin farklı bölgelerinde depo ve diğer ticari yapılarda, bir özel okulun bulunduğu alanda ve konutlarda yangın çıktığını, bazı binaların ve araçların da hasar gördüğünü kaydetti. Olay yerlerinde acil durum ekipleri ile belediye görevlilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve başkentte hava saldırısı alarmının devam ettiğini belirten Kliçko, halka güvenli yerlerde bulunmaları çağrısı yaptı.
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