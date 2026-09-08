Silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: Şimdi başhekim oldu - Son Dakika
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Silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: Şimdi başhekim oldu

Silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: Şimdi başhekim oldu
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Bacağının birini kaybettiği silahlı saldırının ardından eğitimini tamamlayarak doktor olan Nida Nur Nergiz, Erzincan 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi’ne başhekim olarak atandı.

Bacağının birini kaybettiği silahlı saldırının ardından eğitimini tamamlayarak doktor olan Nida Nur Nergiz, Erzincan 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne başhekim olarak atandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2023 yılında Mersin'de üniversite öğrencisiyken hastanede görevli teknisyenin pompalı tüfekli saldırısına uğrayarak sağ bacağını kaybeden Nida Nur Nergiz'i makamında kabul etti.

Erzincan 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne başhekim olarak atanan Nergiz, Vali Aydoğdu ile İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin tarafından kabul edildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğü sırada 2023 yılında saldırıya uğrayan Nergiz, tedavisinin ardından eğitimine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam etti.

Tıp eğitimini tamamlayarak doktor olan Nergiz, meslek hayatına Erzincan'da başladı. Nergiz, bugün itibarıyla Erzincan 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne başhekim olarak atandı.

Vali Aydoğdu, yaşadığı zorlu sürecin ardından eğitimini tamamlayarak doktor olan ve görevine başhekim olarak devam edecek Nergiz'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de Nergiz'in Erzincan 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne başhekim olarak atandığını belirterek görevinde başarı temennisinde bulundu.

Nergiz ise yaşadığı zor günleri geride bırakarak insanlara hizmet etmeye devam etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Saldırıya uğramıştı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nida Nur Nergiz, 2023 yılında merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdu önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Ersin Karakuş'un pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Nergiz, tedavi altına alınmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından kaçan Karakuş, Adana'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Saldırıda sağ bacağını kaybeden Nergiz, yaşadığı ağır sürecin ardından eğitimine devam ederek doktor oldu ve Erzincan'da Başhekim olarak göreve başladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: Şimdi başhekim oldu - Son Dakika

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