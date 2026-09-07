Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu\'nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı

Alanya’da 5 Mayıs 2026’da ağır yaralanan ve 12 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun ardından başlatılan soruşturmada yeni bir açıklama geldi. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi olan Aydın Çavuşoğlu’nun ticari ortağı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Mehmet Şahin’in avukatı Pelin Çelik, müvekkili ile Çavuşoğlu arasında olaydan önceki 45 gün boyunca hiçbir iletişim bulunmadığını belirterek, “45 gün boyunca müteveffayla konuşmayan birinin bu suçun şüphelisi olması hukuken de vicdanen de imkansız” dedi. Çelik ayrıca Şahin ve ailesinin ağır tehditler aldığını açıkladı.

YOĞUN BAKIMDA 12 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Alanya’da tanınan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs 2026 tarihinde kendisine ait iş yerinde ruhsatlı tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda 12 gün yaşam mücadelesi veren Çavuşoğlu, 17 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

Çavuşoğlu’nun ölümünün ardından geride bıraktığı öne sürülen bir mektup üzerine başlatılan soruşturmada, ticari ortağı Mehmet Şahin de “intihara teşvik ve intihar etme kararını kuvvetlendirme” suçlamaları kapsamında şüpheli olarak yer aldı.

Şahin’in avukatı Pelin Çelik ise yaptığı açıklamada, müvekkili hakkındaki iddialara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.

“45 GÜN BOYUNCA HİÇBİR İLETİŞİMLERİ YOKTU”

Çelik, Mehmet Şahin ile Aydın Çavuşoğlu arasında olaydan önceki 45 gün boyunca herhangi bir iletişim bulunmadığını savundu.

Avukat Çelik, bu durumu şöyle açıkladı:

“Müvekkilimizin müteveffayla olaydan geçmişe dönük 45 gün boyunca ne yüz yüze görüşmesi, ne telefon görüşmesi, ne internet yoluyla bir etkileşimi, ne de mesajlaşması vardı.”

Çelik, HTS ve baz kayıtlarının yanı sıra internet trafiği gibi teknik incelemelerde de taraflar arasında iletişim bulunmadığının görülebileceğini belirtti.

“45 gün boyunca biriyle konuşmayan, müteveffayla konuşmayan birinin bu suçun şüphelisi olması da kanaatimizce hukuken de vicdanen de imkansız bir durum” diyen Çelik, soruşturma makamlarına da çağrıda bulundu.

“MEKTUPTA KİMDEN BAHSEDİLİYOR?”

Çavuşoğlu’nun geride bıraktığı öne sürülen mektubun soruşturmanın önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Çelik, mektubun içeriğine ilişkin kamuoyuna açıklanmayan noktalar bulunduğunu söyledi.

Çelik, “Bizim 45 gün boyunca hiçbir etkileşime girmememiz ve biraz önce açıkladığım konu dolayısıyla şu soru gündeme geliyor: Kimden bahsediyor o mektupta? Onlar da bu soruşturmaya dahil edildi mi?” ifadelerini kullandı.

Avukat, mektubun kamuoyuyla paylaşılmasının soru işaretlerinin giderilmesi açısından önemli olduğunu savundu.

ÇAVUŞOĞLU YOĞUN BAKIMDAYKEN SUÇ DUYURUSU

Çelik, Aydın Çavuşoğlu’nun yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği süreçte Mehmet Şahin hakkında ayrıca “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla başvuru yapıldığını öne sürdü.

Söz konusu başvurunun yapıldığı sırada Çavuşoğlu’nun bilincinin kapalı olduğunu ve şirket adına herhangi bir tasarrufta bulunabilecek durumda olmadığını savunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“İmza yetkisi yoktu, şikayetçi olan şirket adına herhangi bir tasarrufta bulunma yetkisi yoktu. Bu suç duyurusu kapsamında müvekkilin mal varlığına tedbir konuldu.”

Çelik, tedbir kararına itiraz ettiklerini, itirazın ilk etapta reddedilmesine rağmen 24 saat içerisinde tedbir kararının kaldırıldığını belirtti.

AYNI KONUDA İKİNCİ SORUŞTURMA İDDİASI

Şahin’in avukatı, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen soruşturmayla eş zamanlı olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da “nitelikli dolandırıcılık” konusunda yeni bir soruşturma başlatıldığını öne sürdü.

Çelik, Antalya’daki soruşturma kapsamında Mehmet Şahin’in yanı sıra ailesinin, personellerinin ve şirketlerinin gayrimenkulleri ile banka hesaplarına da tedbir konulduğunu savundu.

Avukat, iki ayrı soruşturma kapsamında uygulanan işlemlerin hukuki dayanağının bulunmadığını ileri sürdü.

“MÜVEKKİL VE AİLESİ AĞIR TEHDİT ALTINDA”

Açıklamasında Şahin ve ailesinin güvenliğine ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulunan Çelik, soruşturma dosyalarının gizlilik kararlarına rağmen bazı bilgilerin basına yansıdığını söyledi.

Bu haberlerin ardından müvekkili ve ailesinin bazı suç örgütleri tarafından tehdit edildiğini öne süren Çelik, gerekli suç duyurularının yapıldığını belirtti.

“Müvekkil çok ağır bir baskı altında. Müvekkil ve ailesi hakkında bir takım suç örgütleri tarafından, suç örgütlerince tehdit ediliyor. Müvekkil de ailesiyle, ailesi de yoğun tehdit altında.”

Çelik, soruşturmalara ilişkin bilgilerin kamuoyuna çarpıtılarak aktarılmasının bu tehditleri artırdığını savundu.

“TÜM EKONOMİK FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİNİ BİZZAT BİZ TALEP ETTİK”

Mehmet Şahin hakkında yürütülen “nitelikli dolandırıcılık” soruşturmasına da değinen Çelik, müvekkilinin ekonomik faaliyetlerinin kapsamlı biçimde incelenmesini kendilerinin talep ettiğini söyledi.

Şahin’in ve ailesinin sahibi veya ortağı olduğu şirketlerin hesaplarının incelenmesini istediklerini belirten Çelik, MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak incelemeler de dahil olmak üzere tüm ekonomik hareketlerin araştırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Çelik, “Müvekkilin kendisinin ve aile fertlerinin bütün ekonomik işlemlerini, şirketlerin bütün ekonomik faaliyetlerinin incelenmesini bizzat biz talep ettik ve üzerimize düşeni yaptık” dedi.

ŞAHİN İLE ÇAVUŞOĞLU’NUN TİCARİ ORTAKLIĞI 2014’TE BAŞLADI

Avukat Pelin Çelik'in açıklamasına göre Mehmet Şahin ile Çavuşoğlu ailesi arasındaki ticari ilişki 2014 yılında başladı.

Çavuşoğlu ailesinin kararı doğrultusunda Aydın Çavuşoğlu'nun aile adına Mehmet Şahin ile birlikte bazı şirketlerde ortak olduğu, ilerleyen dönemde ise Aydın Çavuşoğlu'nun hisselerini kız kardeşi Aysel Çavuşoğlu'na devrettiği belirtildi.

Aydın Çavuşoğlu'nun şirketlerde imza yetkili müdür olarak görev yapmaya devam ettiği ifade edildi.

YÖNETİM KURULU KARARI DA GÜNDEME GETİRİLDİ

Çelik, soruşturma makamlarına sunduklarını belirttiği bir başka belgeye de dikkat çekti.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14 Mayıs 2026 tarihli sayısında yer alan 2 Mayıs 2026 tarihli NOTA Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu kararına göre Aydın Çavuşoğlu'nun yönetim kurulu başkanlığı ile tek imza ve temsil yetkisinin kaldırıldığı, yerine Oğuzhan Aksoy'un atandığı belirtildi.

Çelik, Aydın Çavuşoğlu'nun 5 Mayıs'taki olaydan 3 gün önce alınan bu kararın da soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Avukat, “Böyle bir yönetim kurulu kararını alanlar, alınmasını telkin edenler ya da bu kararın alınması talimatını verenler herhangi bir soruşturmanın şüphelisi midir?” sorusunu yöneltti.

“BAĞIMSIZ TÜRK YARGISINA İNANCIMIZ TAM”

Mehmet Şahin ve ailesinin tüm şirket hesaplarının, ticari ilişkilerinin ve ekonomik faaliyetlerinin incelenmesini talep ettiklerini belirten Çelik, HTS-baz kayıtları ile internet trafiğinin de araştırılmasını istedi.

Çelik açıklamasının sonunda, “Bağımsız Türk yargısının ve Emniyet Teşkilatımızın ehil kadrolarının olayı en kısa süre içerisinde maddi gerçeği açıklığa kavuşturacağına dair inancımız tamdır” dedi.

Alanya ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarla ilgili henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.