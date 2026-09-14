Erdoğan türküye eşlik etti! Resul Dindar söyledi, o anlar buluşmaya damga vurdu - Son Dakika
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Erdoğan türküye eşlik etti! Resul Dindar söyledi, o anlar buluşmaya damga vurdu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Gençlik Buluşmaları programında gençlerle bir araya geldi. Programın renkli anlarından biri sanatçı Resul Dindar'ın sahne aldığı sırada yaşandı. Erdoğan, Dindar'la birlikte “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsüne eşlik etti. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan; Terörsüz Türkiye sürecinden bölgesel gelişmelere, 12 Eylül'den NATO Zirvesi'nde liderlere verilen silah hediyelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın türküye eşlik ettiği anlarla Samsun'daki Gençlik Buluşmaları programına renk kattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Resul Dindar'ın seslendirdiği “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsüne eşlik etti.

RESUL DİNDAR SÖYLEDİ, ERDOĞAN EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu. Programda sanatçı Resul Dindar da yer aldı. Dindar'ın “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü seslendirdiği sırada Erdoğan da türküye eşlik etti. Programın ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye ve dünyadaki gelişmelere ilişkin mesajlar verdi.

"MİLLETİMİZİ BU TEHLİKELERDEN UZAK TUTTUK"

Samsun'un Milli Mücadele'deki yerine dikkat çeken Erdoğan, Bandırma Vapuru ile TCG Anadolu üzerinden Türkiye'nin değişimini anlattı. Erdoğan şunları söyledi: "Allah'a hamdolsun. Bugüne kadar bizler fırtınalı denizlerde Türkiye'yi sahili selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize pek çok alanda tarihi başarılar, tarihi zaferler kazandırdık."

Erdoğan türküye eşlik etti! Resul Dindar söyledi, o anlar buluşmaya damga vurdu

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki duruma değindi. Erdoğan, "Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerinde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı." dedi. Hedeflerinin daha büyük olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ARTIK BÖLGEYE AĞIRLIĞINI KOYDU"

Dünyadaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Hürmüz Boğazı ve Körfez'deki gelişmelere değindi. Erdoğan, "Ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu, koyuyor ve koyacağız." dedi. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin attığı adıma da değinen Erdoğan, "Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız" ifadelerini kullandı.

"BİR SAĞDAN, BİR SOLDAN GENÇLER ÖLDÜRÜLMESİN"

12 Eylül dönemine ilişkin soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "'Bir sağdan, bir soldan' demek suretiyle maalesef bu darbeci zihniyetler o dönemin gençlerini bu şekilde yediler." dedi. Erdoğan, sözlerinin devamında "Temennimiz odur ki, bundan sonraki süreçte aynı durumlar olmasın. Bir sağdan, bir soldan gençler öldürülmesin." ifadelerini kullandı.

NATO'DAKİ HEDİYELERİ DE ANLATTI

NATO'da dünya liderlerine verilen silah hediyelerine ilişkin konuşan Erdoğan, Makine Kimya'nın ürünlerini liderlere takdim ettiklerini belirterek, "Memnun oldular, mutlu oldular. Ve biz de tabii bu bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk ve liderler zirvesini hamdolsun tavan yaptırdık. Tavan oldu." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Resul Dindar, AK Parti, Türkiye, Gençlik, Samsun, Eylül, Nato, Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan türküye eşlik etti! Resul Dindar söyledi, o anlar buluşmaya damga vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan türküye eşlik etti! Resul Dindar söyledi, o anlar buluşmaya damga vurdu - Son Dakika
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