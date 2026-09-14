Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu - Son Dakika
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Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu

Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu\'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
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MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki ölümüne ilişkin 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada, "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun yıllar önce hazırladığı MİT raporunun yanı sıra, dizideki "Kaşifoğlu" karakterinin Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önceki sahneleri, şırıngayla öldürülme anı ve mezar taşı detayı da mercek altına alındı.

MİT Görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki ölümünden 15 yıl sonra yürütülen soruşturmada, "Kurtlar Vadisi" senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı. Soruşturmayla birlikte Kozinoğlu'nun hazırladığı kritik MİT raporu, dizideki "Kaşifoğlu" karakterinin sahneleri ve "ERDOĞAN" yazılı mezar taşı detayı yeniden gündeme geldi.

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma, aradan geçen 15 yılın ardından yeni bir boyut kazandı. Yürütülen soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı. Senaristlerin ifadeye çağrılmasıyla birlikte, Kozinoğlu’nun 2000’li yılların başında hazırlayarak dönemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’a sunduğu "Kurtlar Vadisi" başlıklı rapor da yeniden gündemin odağına yerleşti.

KOZİNOĞLU’NUN RAPORUNDAKİ İDDİALAR

2004 yılında Milliyet gazetesinde Tolga Şardan imzasıyla yayımlanan habere göre, Kozinoğlu’nun hazırladığı raporda "Kurtlar Vadisi" dizisine ilişkin dikkat çekici iddialar yer alıyordu. Raporda, dizinin dönemin cezaevindeki Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin’in (Nuriş) yönlendirmeleri doğrultusunda senarist Raci Şaşmaz ve yönetmen Osman Sınav tarafından hazırlandığı ileri sürülmüştü. Dizideki bazı karakterlerin gerçek hayattaki isimlerden esinlenilerek oluşturulduğu da raporda savunulmuş; "Çakır" karakterinin Alaattin Çakıcı’yı, "Halit" karakterinin ise Nuri Ergin’i temsil ettiği öne sürülmüştü. Ayrıca dizinin finansmanına ilişkin olarak Tahir Kıran ile Sedat ve Vedat Kasım kardeşlerin isimleri raporda geçmekteydi.

MEHMET AĞAR VE HASAN ATİLLA UĞUR DETAYLARI

Kozinoğlu’nun raporunda eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın da adı yer aldı. Raporda; Raci Şaşmaz’ın Elazığ’da yaşayan Kadiri cemaati lideri ve eski Elazığ Milletvekili Abdülkadir Şaşmaz’ın akrabası olduğu, Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz’ın da Raci Şaşmaz’ın kardeşi olduğu bilgisi verildi. Dizide devlet, mafya ve güvenlik güçleri arasındaki ilişkilere yönelik anlatının kaynağı olarak ise dönemin Jandarma İstihbarat Başkan Yardımcısı Hasan Atilla Uğur’un adı raporda geçti.

TÜM BUNLAR TESADÜF MÜ? 

Senaristlerin soruşturmada ifadeye çağrılmasının temel gerekçeleri arasında dizinin bazı bölümleri ile Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki zamanlama yer alıyor. Dosyadaki tespitlere göre, "Kurtlar Vadisi"nin 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" adlı karakterin bir hücrede tutulduğu, darp edildiği, tehdit edildiği ve daha sonra Yaşar Ağa’ya teslim edildiği sahneler yer almıştı. Bu bölümün yayımlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirdi.

ŞIRINGAYLA HAVA ENJEKTE ETTİLER 

Soruşturma kapsamında incelenen diğer sahnede ise karakterin ölümü işlendi. Dizinin 8 Aralık 2011’de yayımlanan 139. bölümünde, Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yükseldiğini belirterek duş aldığı ve ardından "Kara" karakterinin Kaşifoğlu’nun koluna şırıngayla hava enjekte ederek öldürdüğü sahne ekrana getirildi. Kozinoğlu’nun ölümünden kısa süre sonra yayımlanan bu sahne, senaryo ile gerçek ölüm arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığının araştırılmasına gerekçe gösterildi.

Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu

"ERDOĞAN" YAZILI MEZAR TAŞI DA DOSYADA

Soruşturma dosyasında dizinin ilerleyen dönemdeki görselleri de mercek altına alındı. 17 Mayıs 2012’de yayımlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde "ERDOĞAN" yazılı mezar taşının ekrana getirilmesi de soruşturma dosyasına giren detaylar arasında bulundu.

Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu

Yine Kurtlar Vadisi Pusu'nun 4 Şubat 2010'da yayımlanan 79. bölümünde “34 FG 7061” plakalı bir aracın görüntülenmesi de dikkat çeken konular arasında.

FG kısaltmasının FETÖ örgütünün ölen lideri Fetullah Gülen'i hatırlatması sosyal medyada gündeme geldi.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte, dizinin senaryosundaki sahneler ile Kozinoğlu’nun MİT raporundaki iddiaların bağlantısı araştırılmaya devam ediyor. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın vereceği ifadelerin dosyaya yön vermesi bekleniyor.

Millî İstihbarat Teşkilatı, Bahadır Özdener, Silivri Cezaevi, Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi, Raci Şaşmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mert kursun Mert kursun :
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