Nathan Ake'den takım arkadaşlarına dikkat çeken eleştiri - Son Dakika
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Nathan Ake'den takım arkadaşlarına dikkat çeken eleştiri

Nathan Ake\'den takım arkadaşlarına dikkat çeken eleştiri
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Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake, 0-0 sona eren Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulunarak ''Daha hızlı oynamalıyız. Topu çok yavaş çeviriyoruz'' dedi.

Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

''DAHA HIZLI OYNAMALIYIZ''

Maçı değerlendiren Ake, "Defansif olarak daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz ama topa sahipken daha hızlı oynamalıyız. Topu çok yavaş çeviriyoruz. Daha fazla fırsat yaratabilirdik. İkinci yarıda şanslar bulduk ama golle değerlendiremedik. Süre geçtikçe de rakip özgüven kazandı.'' dedi.

''DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM''

Sözlerine devam eden yıldız isim, ''İkinci yarıyla ilgili konuşursak, baskıda daha iyiydik. İkinci yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama fırsatları değerlendiremeyince sonuç istemediğimiz gibi oldu. Diğer oynayacağımız maçta çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı. 

Gaziantep FK, Fenerbahçe, Nathan Ake, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nathan Ake'den takım arkadaşlarına dikkat çeken eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Bunları nasıl kandırıyorlar nasıl motive ediyolar da manchester cityden fenere getiriyorlar. Mesela anelkayı ikna etmek için 6-0lık galatasaray maçını izlettirmişlerdi. artık o işler de tersine döndü çoktandır. başarısız rezil bi takım. 2 0 Yanıtla
  • Erdal Topkaya Erdal Topkaya:
    Avrupa maçlarını izledikten sonra bizim maçları izlerken mahalle maçımız aklıma geliyor, 52 yalındayım lukaku kadar oynarım aylık 500 bine ?? 0 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    fener taraftari saksaka devan ettigi sürece bisey düzelmez 0 0 Yanıtla
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