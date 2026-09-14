Nathan Ake\'den takım arkadaşlarına dikkat çeken eleştiri

Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''DAHA HIZLI OYNAMALIYIZ''

Maçı değerlendiren Ake, "Defansif olarak daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz ama topa sahipken daha hızlı oynamalıyız. Topu çok yavaş çeviriyoruz. Daha fazla fırsat yaratabilirdik. İkinci yarıda şanslar bulduk ama golle değerlendiremedik. Süre geçtikçe de rakip özgüven kazandı.'' dedi.

''DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM''

Sözlerine devam eden yıldız isim, ''İkinci yarıyla ilgili konuşursak, baskıda daha iyiydik. İkinci yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama fırsatları değerlendiremeyince sonuç istemediğimiz gibi oldu. Diğer oynayacağımız maçta çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.