Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum - Son Dakika
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Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum

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Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmasının ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girdiği öne sürüldü. Tesislerde önce teknik direktör İsmail Kartal, ardından futbolcularla bir araya gelen Yıldırım'ın takıma sert uyarılarda bulunarak, “Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum” dediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ezeli rakibine Kadıköy'de 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım'ın takımın kötü performansının ardından harekete geçtiği belirtildi.

ÖNCE İSMAİL KARTAL'LA GÖRÜŞTÜ

Takvim'de yer alan habere göre Aziz Yıldırım, tesislerde ilk olarak teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım daha sonra futbolcularla bir araya gelerek Beşiktaş karşısında ortaya konan futbola ilişkin düşüncelerini aktardı.

Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum

"BU OYUN SİZE HİÇ YAKIŞMADI"

Futbolculara hem destek veren hem de uyarılarda bulunan Yıldırım'ın, “Bu oyun size hiç yakışmadı. Taraftarımız önünde kazanmamız gereken bir maçtı. Oyundan ben de taraftar da hiç memnun değil. Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum” dediği öne sürüldü.

Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum

"BU TAKIM SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLACAK"

Aziz Yıldırım'ın sert uyarısının ardından oyuncularına güven mesajı da verdiği belirtildi. Yıldırım'ın, “Size güveniyorum. Zamanla çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bu takım sezon sonunda şampiyon olacak. Buna inancım tam” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum

FUTBOLCULARDAN ROMA MAÇI İÇİN SÖZ

Toplantının sonunda sarı-lacivertli futbolcuların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma karşılaşması öncesinde Başkan Aziz Yıldırım'a galibiyet sözü verdiği belirtildi. Fenerbahçe, Beşiktaş yenilgisinin ardından Roma karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Azizi gönderip seviniyorlar, geri getirip seviniyorlar. ismaili gönderip seviniyorlar, tekrar çağırıp seviniyorlar. muriçi iyi paraya sattık kurtulduk diye seviniyorlar. yaşlanmış haliyle aynı paraya geri alıp seviniyorlar. Fenerliler sürekli seviniyorlar ama ortada hiç kupa yok. 3 1 Yanıtla
    PeterPan NeverLand PeterPan NeverLand:
    Arifi çok izleme bence ve onun laflarını da burda yazma 0 0
  • Yakomoz 77/35 Yakomoz 77/35 :
    Ukaku neden ilk 11 de neden göremiyoruz başkanım önce futbolcular koşmuyorlar İsmail Kartal suçu yok kerem ilk 11 almayın ne olursunuz ve hatalar çok oldu 1 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    olsada olmasada siz pazarınızdadınız 0 0 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    bu irfan Kerem ismail Kartal hepsi gitmeli 0 0 Yanıtla
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