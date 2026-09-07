Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti

Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti
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Elazığ’ın Palu ilçesinde yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan polis memuru hayatını kaybetti. Jandarma tarafından yapılan çalışmada, şahsa bir aracın çarptıktan sonra kaçtığı tespit edilirken, tespit edilen sürücü tutuklandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan polis memuru hayatını kaybetti. Jandarma tarafından yapılan çalışmada, şahsa bir aracın çarptıktan sonra kaçtığı tespit edilirken, tespit edilen sürücü tutuklandı.

YOL KENARINDA BULUNDU

Olay, 2 gün önce Palu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mert Ozan Şindi (34) yaralı ve bilinci kapalı bir şekilde yol kenarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Şindi, Palu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Şindi, buradan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARAÇ ÇARPIP KAÇMIŞ

Olayın aydınlatılmasına yönelik jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde tampon, far, dikiz aynası gibi araç parçaları olduğu görüldü. Bir aracın çarptığı üzerinde duran ekipler, yerde bulunan parçalardan kaçan aracın marka ve modelini belirledi. KGYS kayıtlarının geriye dönük incelenmesi sonucunda 23 AAF 965 plakalı araç tespit edildi. Aracın Kovancılar ilçesi Kapıaçmaz Mahallesi'ndeki bir ikametin önünde park halinde olduğu, sağ ön far, tampon ve dikiz aynasının hasarlı olduğu belirlendi. Ardından araç sahibi F.U. (58) yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü'nden de konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, “İlimiz Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mert Ozan Şindi, trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Adliye, Polis, Palu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

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