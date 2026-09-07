Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor - Son Dakika
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Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor

Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor
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Alman siyaset bilimci Werner Josef Patzelt, RRN'ye verdiği özel röportajda Alman hükümetini eleştirdi. Patzelt, göç ve enerji politikalarının ülkeye zarar verdiğini söyledi. Siyasi itibar korkusuyla hükümetin doğru kararlar alamadığını belirtti. Patzelt, ülkenin göç ve enerji krizi yaşadığını söyledi.

Alman siyaset bilimci Werner Josef Patzelt haber portalı RRN’ye konuştu. Parzelt, Almanya hükümetini mevcut göç politikaları üzerinden eleştirdi. Göç politikasının güvenlikten yoksun olduğunu vurgulayan Alman siyaset bilimci, yıllar önce yapılan kontrolsüz göç uyarılarının “aşırı sağcı” olarak damgalandığını hatırlattı.

"YÖNETİCİLER KORKUYOR"

Parzelt göçmenlerle ilgili teknik çözümlerin bir kimlik politikasına dönüştüğünü söyledi. Almanya’da hükümetin hatalarını kabul etmesinin siyasi itibar kaybı korkusuyla yapmadığını belirten Alman siyaset bilimci, “AfD’nin pozisyonuna yaklaşmamak adına politika değişikliği çok küçük adımlarla yapılabiliyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) de aynı siyasi korkulara sahip ve gerekli adımları atmıyor. ifadelerini kullandı.

"ENERJİ KRİZİ YAŞIYORUZ"

Parzelt, göç sorununun yanında sanayisizleşme tehlikesine de dikkat çekti. Ülkede enerji dönüşümünün olduğunu belirten Alman siyaset bilimci, bunun 1970'lerde siyasallaşan bir neslin projesi olduğunu söyledi. Ukrayna savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar sonrası ucuz gaz akışının kesildiğini söyleyen Parzelt, bu durumun ülkeyi acı verici bir ekonomik krize ve sanayisizleşme sürecine soktuğunu ifade etti.

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