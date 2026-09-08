Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti - Son Dakika
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Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti.

Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, <a class='keyword-sd' href='/filenin-sultanlari/' title='Filenin Sultanları'>Filenin Sultanları</a>'nı kabul etti

BAK VE ÜSTÜNDAĞ DA KABULDE YER ALDI

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da hazır bulundu.

Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti

ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA HATIRA FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli voleybolcular ve beraberindeki heyetle bir süre görüştü. Buluşmada Avrupa şampiyonluğu kupası da yer alırken, kabulün ardından hatıra fotoğrafları çekildi.

Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti - Son Dakika

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