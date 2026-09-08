Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti.

BAK VE ÜSTÜNDAĞ DA KABULDE YER ALDI

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da hazır bulundu.

ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA HATIRA FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli voleybolcular ve beraberindeki heyetle bir süre görüştü. Buluşmada Avrupa şampiyonluğu kupası da yer alırken, kabulün ardından hatıra fotoğrafları çekildi.