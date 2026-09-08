Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı - Son Dakika
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Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı

Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin “Gerekli değilse altın almayın” çağrısı ve hükümetin ithalat vergisini yüzde 15'e yükseltmesi altın talebini frenleyemedi. Ülkede mücevher satışları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30 artarak 21 milyar dolara ulaşırken, ülkenin önde gelen mücevher perakendecilerinden Titan'ın kârı yüzde 63 yükseldi.

Hindistan'da hükümetin altın talebini dizginlemeye yönelik hamlelerine ve Başbakan Narendra Modi'nin uyarılarına rağmen, tüketicilerin değerli metale olan ilgisi hız kesmeden artıyor.

"GEREKLİ DEĞİLSE ALMAYIN" ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin vatandaşlara yönelik "Gerekli değilse altın almayın" çağrısı ve hükümetin altın ithalat vergisini yüzde 15 seviyesine çıkarması piyasadaki alım iştahını kesmeye yetmedi. Ekonomik caydırıcı önlemlere rağmen, Hint tüketicisi güçlü bir şekilde altına yönelmeye devam etti.

PERAKENDE DEVİNİN KARI YÜZDE 63 SIÇRADI

Financial Times'ın haberine göre, yaşanan bu yoğun talep ülkenin en büyük mücevher perakendecilerinden Titan'ın bilançosuna doğrudan yansıdı. Şirket mağazalarındaki müşteri trafiğinde belirgin bir artış gözlemlenirken, Titan'ın son çeyrekteki kârı yüzde 63 oranında büyüdü.

Titan Genel Müdürü Ajoy Chawla, tablodaki bu durumu Hint kültürünün altına bakış açısıyla özetledi. Chawla, Hindistan'da altının yalnızca bir takı veya mücevher olarak değil, aynı zamanda güvenli bir yatırım ve varlık saklama aracı olarak değerlendirildiğini vurguladı.

KÜRESEL TALEBİN ÜÇTE BİRİ HİNDİSTAN'DAN

Dünya genelindeki altın mücevher talebinin yaklaşık üçte birini tek başına karşılayan Hindistan'da, sektörel veriler de pazarın devasa boyutunu gözler önüne seriyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, ülkede mücevher satışları yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 30'luk bir artış göstererek 21 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, hükümetin frenleme çabalarına rağmen piyasayı domine eden bu talep artışında yatırım güdüsünün yanı sıra, Hindistan'daki geleneksel dini festivallerin ve yaz aylarında hız kazanan düğün sezonunun büyük bir rol oynadığını belirtiyor.

Narendra Modi, Hindistan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı - Son Dakika

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