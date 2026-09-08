45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında - Son Dakika
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45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında

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Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile geçtiğimiz pazar günü evlenen “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, TCK’nın 301. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle Van’daki evinde gözaltına alındı. Tançalan’ın emniyet kayıtlarında 25 farklı olay kaydının bulunduğu belirtildi. Düğünde takılan ve değerinin 45 milyon TL olduğu belirtilen altınlar ile yapılan harcamalar hakkında da ayrıca mali inceleme başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

EVİNE SAAT 03.00'TE BASKIN YAPILDI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda 25 olay kaydı bulunan şüpheli Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınarak Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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45 MİLYONLUK TAKIYA MALİ KISKAÇ

Şahsın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin olarak da inceleme başlatıldı. Söz konusu mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatılmış, adli makamlarca MASAK'tan inceleme talebinde bulunuldu.

Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma ve mali inceleme süreci, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürülüyor.

GELİN ALTINLARIN AĞIRLIĞINDAN HAREKET EDEMEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda yapılan nişanıyla da çok konuşulan Çağla Öz'ün olaylı düğünü, takı merasimiyle hafızalara kazınmıştı. Özel yapım altın kemerler ve ağır setlerle donatılan fenomen gelinin kollarına sığmayan kalın bilezikler, altın bir zincire dizilerek boynuna asılmıştı. Takılan kilolarca altının ağırlığı nedeniyle Çağla Öz'ün düğün boyunca hareket etmekte büyük güçlük çektiği anlar kameralara yansımış ve sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline gelmişti.

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Son Dakika Gündem 45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • himmet kepez himmet kepez:
    Kara para nasıl haklanır adlı oyunun sonu 23 0 Yanıtla
  • Paltolu Penguen Paltolu Penguen:
    Boyun fıtığı olucak. 4 0 Yanıtla
  • Erkan Kara Erkan Kara:
    hızlı giden atın tırahı vırık olur 1 0 Yanıtla
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