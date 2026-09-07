Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’ın düğününde takı merasimi dikkat çekti. Öz’e takılan çok sayıdaki altın bilezik kollarına sığmayınca, kalan bilezikler kalın bir zincire dizilerek boynuna asıldı. Düğünde ayrıca Öz’ün kayınvalidesinin takmak istediği tacı alıp başka birine uzatarak “Hayır, sen tak” demesi dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü, takılan kilolarca altın ve yaşanan gelin-kaynana gerilimiyle gündem oldu. 

KOLLARA SIĞMAYAN ALTINLAR BOYNUNA ASILDI

Çiftin düğününde gerçekleştirilen takı merasimi adeta bir altın şovuna dönüştü. Geline takılan çok sayıdaki altın bileziğin Çağla Öz'ün kollarına sığmaması üzerine ilginç bir yönteme başvuruldu. Kollara takılamayan bilezikler, kalın bir altın zincire dizilerek gelinin boynuna asıldı.

Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı

KAYINVALİDEYE TEPKİ: HAYIR, SEN TAK

Kaosun eksik olmadığı düğüne damga vuran bir diğer olay ise gelin ile kayınvalide arasında yaşanan kısa süreli gerginlik oldu. Tören sırasında kayınvalidesinin elinde bulunan tacı alan Çağla Öz, tacı bir başkasına uzatarak "Hayır, sen tak." ifadelerini kullandı. Gelinin kayınvalidesine yönelik bu hamlesi sosyal medyada en çok konuşulan anlar arasına girdi.

Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı
Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı
Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı
Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı

Sosyal Medya, Magazin, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • dinleme cihazı dinleme cihazı:
    masak iş başına 3 0 Yanıtla
  • Kzk Kzk :
    Düğünden sonra götürün altınları geri verin 2 0 Yanıtla
  • MERT UYSAL MERT UYSAL:
    Ne zaman gelenek görenek adı altında millet açken yapılan bu lümpen görgüsüzlükler son bulursa işte o zaman adam oluruz vesselam... 1 0 Yanıtla
  • caps lock caps lock:
    Fakirlere bak yorumlarda 1 0 Yanıtla
  • p7yrwjp54d p7yrwjp54d:
    bu kaçıncı sayamadık maliye bakanı bu bir el at 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi “Spor oldu“ Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! "Spor oldu"
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada

10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:29
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler
Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
10:17
Zehra Güneş annesine sarıldı O bakışa yorum yağdı
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı
10:10
Osimhen’in sakatlığı sonrası plan değişti Okan Buruk’un bütün umudu ondan
Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu ondan
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
09:01
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası Aile isyan etti
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti
08:39
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
08:37
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
07:18
Almanya’da siyasi deprem Seçimin ardından bu görüntü yeniden gündemde
Almanya'da siyasi deprem! Seçimin ardından bu görüntü yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:03:02. #7.12#
SON DAKİKA: Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement