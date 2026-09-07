Orkun Kökçü'den Serdal Adalı'nın verdiği prime itiraz - Son Dakika
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Orkun Kökçü'den Serdal Adalı'nın verdiği prime itiraz

Orkun Kökçü\'den Serdal Adalı\'nın verdiği prime itiraz
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe galibiyetinin ardından 1 milyon Euro olarak belirlediği prim miktarını, 1.5 milyon Euro'ya çıkardığı ancak takım kaptanı Orkun Kökçü'nün, söz konusu artışa itiraz ederek, "1 milyon Euro yeterli" dediği iddia edildi.

Süper Lig'in 4. haftasındaki nefes kesen derbide Beşiktaş, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenerek önemli bir derbi zaferi elde etti. Maçın ardından soyunma odasına inen Başkan Serdal Adalı, takımı kutladı ve prim jestinde bulundu.

PRİM 1.5 MİLYONA YÜKSELDİ, ORKUN'DAN İTİRAZ GELDİ

Adalı’nın ilk olarak 1 milyon Euro olarak açıkladığı prim, oyuncuların coşkulu alkışları üzerine 1,5 milyon Euro’ya yükseldi. Ancak kaptan Orkun Kökçü bu rakama itiraz ederek “1 milyon Euro yeterli” dedi. Bunun üzerine prim, ilk açıklanan tutarda kaldı.

TOPLAM 56 MİLYON 250 BİN TL DAĞITILACAK

Açıklanan prim müjdesinin ardından derbiyi kazanan siyah-beyazlı futbolculara toplamda yaklaşık 56 milyon 250 bin TL dağıtılacak.

Serdal Adalı, Orkun Kökçü, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orkun Kökçü'den Serdal Adalı'nın verdiği prime itiraz - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    O takımdan kovulmadığına şükret. Bi de kaptan olacak 1 4 Yanıtla
  • selim yozgatlı selim yozgatlı:
    Orkun adını Beşiktaş tarihine altın harflerle yazdıracak 1 0 Yanıtla
  • 340856 340856:
    haberi nerenden okudun ??? 0 0 Yanıtla
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