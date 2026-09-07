Orkun Kökçü\'den Serdal Adalı\'nın verdiği prime itiraz

Süper Lig'in 4. haftasındaki nefes kesen derbide Beşiktaş, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenerek önemli bir derbi zaferi elde etti. Maçın ardından soyunma odasına inen Başkan Serdal Adalı, takımı kutladı ve prim jestinde bulundu.

PRİM 1.5 MİLYONA YÜKSELDİ, ORKUN'DAN İTİRAZ GELDİ

Adalı’nın ilk olarak 1 milyon Euro olarak açıkladığı prim, oyuncuların coşkulu alkışları üzerine 1,5 milyon Euro’ya yükseldi. Ancak kaptan Orkun Kökçü bu rakama itiraz ederek “1 milyon Euro yeterli” dedi. Bunun üzerine prim, ilk açıklanan tutarda kaldı.

TOPLAM 56 MİLYON 250 BİN TL DAĞITILACAK

Açıklanan prim müjdesinin ardından derbiyi kazanan siyah-beyazlı futbolculara toplamda yaklaşık 56 milyon 250 bin TL dağıtılacak.