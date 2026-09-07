Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi

108 metre uzunluğundaki OMSKIY-107, daha önce yalnızca dışarıdan ve havadan görüntülenmişti. İçerik üreticileri Mustafa Kurt ve İbrahim Koyuncu, geminin içine girerek yanmış kaptan köşkünü, parçalanmış ekipmanları ve ağır hasarı görüntüledi.

Görüntülerde kaptan köşkünün tamamen yandığı, kumanda panelinin parçalandığı ve camların kırıldığı görüldü. Çok sayıda ekipmanın yüksek ısı nedeniyle zarar gördüğü, bazı bölümlerde ise büyük açıklıklar ve parçalanmış metal aksam bulunduğu dikkat çekti.

Rusya bayraklı OMSKIY-107’nin Novorossiysk açıklarında saldırıya uğradığı, ardından mürettebatın cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği ve geminin haftalarca kontrolsüz şekilde sürüklenerek Şile Alacalı Sahili’ne ulaştığı bildirilmişti.

“İÇERİDE BARUT KOKUSU VARDI”

Gemiyi karadan fark ederek yüzerek gemiye çıktıklarını belirten Mustafa Kurt, içeride yaklaşık 15 dakika kaldıklarını söyledi. Kurt, “İçerisi gerçekten çok korkunçtu. Her yer yanmış ve parçalanmıştı” dedi.

Gemide saldırıyla bağlantılı olabileceğini düşündükleri bazı parçalar gördüklerini belirten Kurt, bunların mühimmat ya da insansız hava aracı parçaları olabileceğini ifade etti. Kurt, ayrıca geminin içerisinde hâlâ barut kokusu bulunduğunu söyledi.

SALDIRININ İZİ GEMİNİN GÖVDESİNDE

Görüntülerde geminin saldırıdan en fazla etkilenen bölümünde büyük bir açıklık oluştuğu görüldü. Üst yapıda yangın ve parçalanmanın izleri de belirgin şekilde dikkat çekti.

“SAKIN KİMSE BUNU DENEMESİN”

Gemiden indikten sonra denizde rip akıntısına yakalandıklarını belirten Mustafa Kurt, yaşadıkları deneyimin oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. Kurt, “Ben tecrübeli olmama rağmen zorlandım. Sakın kimse bunu denemesin” diye konuştu.