Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü - Son Dakika
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Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü

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Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıktı. Kaptan Eda Erdem, maçın ardından yaptığı açıklamada tribün desteğinin geri dönüşte belirleyici olduğunu söyledi ve kupayı gelecek nesillere armağan etti.

Filenin Sultanları, İstanbul’da oynanan Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya karşısında nefes kesen bir mücadeleye imza attı. Dört sette büyük çekişmenin yaşandığı finalin karar setinde oyunun kontrolünü eline alan milliler, rakibine üstünlük kurarak tarihi bir başarı daha elde etti. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı 3-2 kazanan ay-yıldızlılar, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

“SEYİRCİNİN BASKISI BİZİ MAÇA DÖNDÜRDÜ”

Karşılaşmanın ardından ise kaptan Eda Erdem’in sözleri geceye damga vurdu. Milli takım kaptanı Eda Erdem, final boyunca tribünlerden yükselen desteğin takım üzerindeki etkisine dikkat çekti. Zorlu mücadelede geriye düştükleri anlarda seyircinin enerjisinin kendilerini yeniden oyuna dahil ettiğini belirten Erdem, “Bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Seyirci harikaydı, destek harikaydı. Onların baskısı olmasa 3-2'ye getiremezdik. Herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bizlere en iyisini vermeye çalıştılar, biz de sahaya en iyisini koymaya çalıştık. Tekrar, 3 yıl sonra yeniden şampiyon olmak inanılmaz bir duygu!” sözleriyle taraftarın katkısını vurguladı.

KUPAYI GELECEK NESİLLERE ARMAĞAN ETTİ

Şampiyonluğun kendileri için yalnızca bir kupa olmadığını ifade eden Eda Erdem, Türk kadınlarının ve kız çocuklarının neler başarabileceğini göstermekten duyduğu gururu dile getirdi. Kaptan, kazanılan Avrupa şampiyonluğunu kendilerinden sonra gelecek kız çocuklarına armağan etti. Erdem, elde edilen başarının yeni nesillere ilham vermesini istedi.

Erdem, "Biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Cumhuriyetin bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk Kadını mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. 

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Son Dakika Filenin Sultanları Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü - Son Dakika

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