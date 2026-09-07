71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı - Son Dakika
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71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 71 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 uyuşturucu hap ele geçirilirken 894 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 424'ü tutuklandı, 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 3 bin 360 personel görev aldı.

Türkiye genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar peş peşe geldi. 71 ili kapsayan operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ve milyonlarca hap ele geçirilirken yüzlerce şüpheli yakalandı.

71 İLDE EŞ ZAMANLI MÜCADELE

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlükleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Son 10 günlük süreçte 71 ilde gerçekleştirilen operasyonlara bin 345 ekip ve 3 bin 360 personel katıldı. Çalışmalarda ayrıca 11 hava aracı ile 43 narkotik dedektör köpeği görev yaptı.

71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

TONLARCA UYUŞTURUCU, MİLYONLARCA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonların bilançosu, uyuşturucuyla mücadelenin boyutunu ortaya koydu. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 4 milyon 34 bin 459 uyuşturucu hapa el konuldu. Böylece yalnızca 10 günlük süreçte 71 ilde gerçekleştirilen çalışmalarda tonlarca uyuşturucu maddenin yanı sıra 4 milyonu aşkın hap ele geçirildi.

894 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı oldukları belirlenen 894 şüpheli yakalandı. Emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 424'ü tutuklandı. 93 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

3 BİN 360 PERSONEL SAHADAYDI

71 ili kapsayan operasyonların genişliği, görev alan ekip ve araç sayısına da yansıdı. Uyuşturucu operasyonlarında bin 345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği görev yaptı.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Operasyon, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı - Son Dakika

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