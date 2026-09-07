Seçim sonuçları Almanya'yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı - Son Dakika
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Seçim sonuçları Almanya'yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı

Seçim sonuçları Almanya\'yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı
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Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde aşırı sağcı Alice Weidel'in genel başkanı olduğu Almanya İçin Alternatif Partisi'nin açık arayla birinci parti olmasını, "Almanya'da cehennemin kapıları aralandı" sözleriyle değerlendirdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise, "Hepimiz derin bir şok içindeyiz. Böyle bir sonuç beklemiyorduk." dedi.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, seçim sonuçlarının Almanya demokrasisi açısından görmezden gelinemeyecek bir tehdit oluşturduğunu belirterek, AfD'nin bir Doğu Almanya eyaletinde aldığı yüksek oy oranının ülke geneli için ciddi bir uyarı olduğunu ifade etti. AfD'nin yükselişinin doğru analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Karaahmetoğlu, özellikle Doğu eyaletlerinde seçmenlerin AfD'ye yönelmesinde göçmen ve Müslüman karşıtlığının önemli bir rol oynadığını söyledi.

"TÜM DEMOKRATLARI ENDİŞELENDİREN SONUÇLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Karaahmetoğlu, "Koca bir ülke yaklaşık bir yıldır Saksonya - Anhalt seçimlerine kilitlendi ve artık bugün tüm demokratları endişelendiren sonuçla karşı karşıyayız. AfD'nin bu kadar oy almasının elbette birçok sebebi var. Ancak özellikle Doğu eyaletlerindeki seçmenleri AfD'ye iten temel sebep göçmen ve Müslüman karşıtlığıdır. Öncelikle bunun altını çizmek gerekir. Bu seçim sonucuyla beraber Almanya'da cehennemin kapıları aralandı diyebiliriz" dedi.

"BU SONUCU KÜÇÜMSEMEK BÜYÜK BİR HATA OLUR"

AfD'nin 5 yıl önce yüzde 20,8 olan oy oranını yüzde 43,8'e çıkardığına dikkat çeken Karaahmetoğlu, seçimlere katılım oranının da yüzde 77,8'e yükseldiğini belirtti. Karaahmetoğlu, "Bu sonucu küçümsemek, geçici bir protesto dalgası olarak görmek ya da yalnızca Saksonya Anhalt'a özgü kabul etmek büyük bir hata olur. Karşımızda artık yalnızca hoşnutsuz seçmenin tepkisini toplayan bir parti değil, toplumun önemli bir bölümünde kök salmayı başaran aşırı sağcı bir siyasi hareket var" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN SORUMLULUĞU SEÇMENE YÜKLEYEMEYİZ"

Seçim sonucunun demokratik partilere de önemli sorumluluklar yüklediğini belirten Karaahmetoğlu, seçmenlerin neden demokratik partilerden uzaklaştığının anlaşılması gerektiğini söyledi. Karaahmetoğlu, hayat pahalılığı, konut sorunu, ücretler, emeklilik, güvenlik ve düzensiz göç gibi konularda vatandaşların kaygılarına somut çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlar devletin sorunları gördüğünü ve çözebildiğini yeniden hissetmelidir" dedi.

SPD açısından seçim sonuçlarının ciddi biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karaahmetoğlu, partinin Saksonya - Anhalt'ta yüzde 9,3 oy almasının kendileri açısından başarılı bir sonuç olmadığını ifade etti. Karaahmetoğlu, "Oy oranımızı 2021'e kıyasla bir miktar artırmış olmamız, aşırı sağın yüzde 40'ın üzerine çıktığı bir gecede bizi rahatlatamaz. Sosyal demokrasinin görevi, insanların gelecek korkusunun büyüdüğü dönemlerde güven, sosyal adalet ve aidiyet duygusu yaratmaktır. Bunu yeniden daha güçlü biçimde başarmak zorundayız" diye konuştu.

Aşırı sağın güçlenmesine karşı mücadelenin AfD'nin söylemlerini taklit ederek yürütülemeyeceğini belirten Karaahmetoğlu, demokratik partilerin önceliğinin vatandaşların gerçek sorunlarına çözüm üretmek olması gerektiğini söyledi. Karaahmetoğlu, "Göç politikasında düzen ve kontrolü savunmakla insanları kökenlerine göre ayırmak arasında çok net bir sınır vardır. SPD bu sınırın doğru tarafında durmaya devam edecektir" dedi.

AfD'nin göçmenlere, Müslümanlara ve göç geçmişi bulunan Alman vatandaşlarına yönelik söylemlerinin uzun süredir bilindiğini belirten Karaahmetoğlu, özellikle göçmen kökenli insanların AfD'ye destek vermesini eleştirdi.

Karaahmetoğlu, "Ekonomiden, göç politikasından, hükümetten veya biz sosyal demokratlardan memnun olmayabilirsiniz. Bizi eleştirebilirsiniz, hatta cezalandırabilirsiniz. Bu demokrasinin en doğal hakkıdır. Ama tepkinizi, sizi ve çocuklarınızı bu toplumun eşit bir parçası olarak görmek istemeyen bir siyasi harekete destek vererek göstermek bambaşka bir şeydir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KÖKENLİ SEÇMENLERE ÇAĞRI

Karaahmetoğlu, Almanya'daki Türkiye kökenli topluma çağrıda bulunarak, aşırı sağın yükselişinin yalnızca belirli bir kesimin sorunu olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. "Bu tartışmanın seyircisi değiliz. Bu ülke bizim ülkemiz, bu demokrasi bizim de demokrasimiz" diyen Karaahmetoğlu, insanların kökenlerine göre ayrıldığı bir siyasi anlayışın güçlenmesinin tüm toplum için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Karaahmetoğlu, "AfD'nin bugün başkalarını hedef aldığını düşünüp kendimizi güvende zannetmemeliyiz. İnsanları kökenlerine göre ayıran siyasi anlayış güçlendiğinde, kaybeden yalnızca göçmenler değil, Almanya'nın demokrasisi olur" dedi.

MERZ: HEPİMİZ DERİN BİR ŞOK İÇİNDEYİZ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimini açık ara farkla kazanmasına ilişkin, "Hepimiz derin bir şok içindeyiz. Böyle bir sonuç beklemiyorduk." değerlendirmesinde bulundu. Merz, "Bu, CDU'nun yıllardır hatta on yıllardır aldığı en ağır seçim yenilgisidir." diye konuştu.

İnsanların siyasi tutumlarını değiştirebilmesinin demokrasinin özü olduğunu dile getiren Merz, "Oylamaya açık olmayan bir şey var, o da birlikte yaşama kurallarımız ve anayasada güvence altına alınan değerlerdir." dedi.

"ALMANYA KÖKLÜ REFORMLARA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Almanya'nın tarihinden kaynaklanan özel sorumluluk taşıdığını vurgulayan Merz, ülkenin siyasi ve anayasal düzenini korumayı sürdüreceklerinin altını çizdi. Merz, seçim sonucunun ardından Almanya'nın köklü reformlara ihtiyaç duyduğunu ve hükümetin aldığı kararları ve gerekçelerini halka daha iyi anlatması gerektiğini söyledi.

Ülkesine karşı kişisel sorumluluğunun bilincinde olduğunu dile getiren Merz, bu sorumluluğu yerine getirmekte kararlı olduğunun altını çizdi. "Kişisel sonuçları" göz önünde bulundurup bulundurmadığına ilişkin soru üzerine Merz, "Vazgeçmek, benim için bir seçenek değil." yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Selahattin Karaahmetoğlu, Muhammet Bilal Macit, Demokrasi, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Seçim sonuçları Almanya'yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı - Son Dakika

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