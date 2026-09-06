Antalya'da Doğum Gününde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Doğum Gününde Ölü Bulundu

Antalya\'da Doğum Gününde Ölü Bulundu
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ANTALYA’da ağaçlık alanda Cemal Bayraktar (35), tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Antalya’da ağaçlık alanda tabancayla vurulmuş halde bulunan 35 yaşındaki Cemal Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar’ın bugün doğum günü olduğu öğrenilirken, acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bayraktar’ın kardeşi “Abim” diyerek feryat ederken, fenalaşan annesine sağlık ekipleri müdahale etti.

Antalya'da Doğum Gününde Ölü Bulundu

AĞAÇLIK ALANDA HAREKETSİZ HALDE YATIYORDU

Olay, saat 18.00 sıralarında Halide Edip Caddesi yakınındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Ağaçlık alana giren bir kişi, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Antalya'da Doğum Gününde Ölü Bulundu

YANINDA TABANCA BULUNDU

Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Cemal Bayraktar olduğu belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı çalışma yaptı.

Antalya'da Doğum Gününde Ölü Bulundu
Cemal Bayraktar

Bayraktar’ın bulunduğu yerde bir de tabanca ele geçirildi. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için çevredeki delilleri ve elde edilen bulguları incelemeye aldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bayraktar’ın ölüm haberini alan yakınları kısa sürede olay yerine geldi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, Bayraktar’ın kardeşi “Abim” diyerek feryat etti.

Antalya'da Doğum Gününde Ölü Bulundu

Güvenlik şeridinin arkasından oğlunun bulunduğu bölgeye gitmek isteyen baba ise polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Bayraktar’ın annesi de yaşananlar karşısında olay yerinde fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, anneye müdahalede bulundu.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Cemal Bayraktar’ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Doğum gününde hayatını kaybeden Bayraktar’ın ölümü, ailesi ve yakınlarında büyük üzüntüye neden oldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Bayraktar’ın cenazesi cenaze aracıyla bölgeden götürüldü.

Cemal Bayraktar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Doğum Gününde Ölü Bulundu - Son Dakika

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