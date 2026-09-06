Zelenskiy, Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'le Kiev'de görüştü - Son Dakika
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Zelenskiy, Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'le Kiev'de görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için Kiev'e gelen ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner'le bir araya geldi. Görüşmede Zelenskiy adil bir barış vurgusu yaparken, Kushner uzun vadeli barış için çalıştıklarını, Witkoff ise görüşmeyi çok verimli bulduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le görüştü.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Zelenskiy, görüşmede Ukrayna açısından ABD Başkanı Trump'ın müzakerelerde başrolü üstlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Savaşın yalnızca sona erdirilmesinin değil, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırı ihtimalini ortadan kaldıracak "adil bir barışa" ulaşılmasının gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Biz acı ve ölümler istemiyoruz. Bu savaşın adil bir şekilde ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlık için artık imkanının kalmayacağı şekilde sona ermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kushner de Trump'ın hedefinin savaşı yalnızca sona erdirmek değil, Ukrayna'da uzun vadeli barış için gerekli koşulları oluşturmak olduğunu söyledi.

Gelecekte varılacak anlaşmaların, yeni bir savaş ihtimalini ortadan kaldırması ve Ukrayna'nın savaş yıllarında ortaya koyduğu gücü ve yaratıcılığı ülkenin kalkınmasına yönlendirmesine imkan sağlaması gerektiğini belirten Kushner, bu yönde çalıştıklarını kaydetti.

Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ise Zelenskiy ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi "çok verimli" olarak nitelendirdi.

Witkoff, "Cesaretlendik ve gerektiği kadar çalışmaya devam etmeye hazırız." dedi.

Müzakerelere ara verilirken, tarafların ABD temsilcilerinin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin de katılımıyla bir tur daha görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Witkoff ve Kushner, dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Diplomasi, Güncel, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'le Kiev'de görüştü - Son Dakika

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