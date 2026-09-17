Barcelona'nın oynadığı 7 maçta attığı gol sayısı göz doldurdu - Son Dakika
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Barcelona'nın oynadığı 7 maçta attığı gol sayısı göz doldurdu

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Barcelona\'nın oynadığı 7 maçta attığı gol sayısı göz doldurdu
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan Barcelona, bu sezon oynadığı 7 maçta rakip kalelere 33 gol attı.

La Liga'da sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Barcelona, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde sergilediği baskılı ve dominant futbolla futbol dünyasını büyülemeye devam ediyor. Son olarak lige yeni yükselen Racing Santander’i 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden Katalan devi, ligde 6’da 6 yaparak liderliğini sürdürdü.

HÜCUMDA DURDURULAMAZ GÜÇ: 7 MAÇ VE 33 GOL

İspanya La Liga’da geride kalan haftalarda 28 kez fileleri havalandıran Barcelona, Şampiyonlar Ligi’ndeki Feyenoord galibiyeti de dahil edildiğinde toplam gol sayısını 7 maçta 33’e çıkardı. Racing Santander karşısında 6,65 Gol Beklentisi (xG) oranına ulaşan Katalan ekibi, Flick dönemindeki en yüksek xG rekorunu kırdı. Mücadelede Raphinha hat-trick yaparken; Joao Cancelo, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus da skora katkı sağladı.

Barcelona'nın oynadığı 7 maçta attığı gol sayısı göz doldurdu

RAKİP OYUNCUDAN İTİRAF: ''AÇIKÇASI BU BİR DELİLİK''

Barcelona’nın sahadaki ezici üstünlüğü rakip oyuncuların da takdirini topladı. Racing Santander’in tecrübeli orta sahası Sergio Canales, maçın ardından yaptığı açıklamada "Açıkçası bu bir delilik. Barcelona’nın her alandaki seviyesi üstün. Önde yaptıkları baskı mükemmel. Ekrandan izlerken de aynı şeyleri görüyorsunuz ama sahaya çıktığınızda yapacak hiçbir şey kalmıyor." ifadelerini kullandı. 

Barcelona'nın oynadığı 7 maçta attığı gol sayısı göz doldurdu

RAPHINHA VE YENİ TRANSFERLERİN KATKISI

Julian Alvarez transferinin gerçekleşmemesinin ardından hücum hattında santrfor pozisyonuna çekilen 29 yaşındaki Raphinha, 7 maçta attığı 11 golle takımın en büyük kozu haline geldi. Bunun yanı sıra Borussia Dortmund'dan transfer edilen Karim Adeyemi de sergilediği performansla dikkat çekiyor. Son maçta hızıyla savunmayı çaresiz bırakan Adeyemi, Yamal'a asist yapıp iki de penaltı kazandırarak takıma uyum sağladığını kanıtladı.

Barcelona'nın oynadığı 7 maçta attığı gol sayısı göz doldurdu

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona'nın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacağı maç 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de start verecek. 

UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayBarcelonaLa LigaFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Y. Selim Y. Selim:
    helal olsun gs karşısında da aynı performansı bekliyoruz #bizim çocuklar 0 0 Yanıtla
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