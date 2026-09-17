Gökyüzünde dehşet anları: Londra uçuşunda yolcular birbirine girdi

Biman Bangladesh Airlines'ın uçuşunda iki yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Uçak içinde yaşanan arbede, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yolcular arasında paniğe neden olurken, kabin ekibi ve diğer yolcular kavgayı güçlükle ayırdı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde iki yolcunun önce tartıştığı, ardından kavganın fiziksel müdahaleye dönüştüğü görüldü. Arbede sırasında yolculardan birinin tişörtünün yırtıldığı kaydedildi.

KABİN EKİBİ VE YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Kavganın büyümesi üzerine kabin görevlileri ve çevredeki yolcular araya girerek iki kişiyi ayırdı. Müdahalenin ardından olayın kontrol altına alındığı bildirildi.

KAVGAYI NEYİN BAŞLATTIĞI NETLEŞMEDİ

İlk haberlerde kavganın çıkış nedeni konusunda kesin bir bilgi paylaşılmadı. Biman yetkilileri olayla ilgili inceleme yapıldığını bildirdi.