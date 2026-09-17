Gökyüzünde dehşet anları: Londra uçuşunda yolcular birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökyüzünde dehşet anları: Londra uçuşunda yolcular birbirine girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'dan Bangladeş'e sefere çıkan Biman Bangladesh Airlines uçağında yolcular arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Uçak içinde yaşanan arbede, çocukların ve yaşlıların da bulunduğu diğer yolcular arasında büyük paniğe neden oldu.

Biman Bangladesh Airlines'ın uçuşunda iki yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Uçak içinde yaşanan arbede, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yolcular arasında paniğe neden olurken, kabin ekibi ve diğer yolcular kavgayı güçlükle ayırdı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde iki yolcunun önce tartıştığı, ardından kavganın fiziksel müdahaleye dönüştüğü görüldü. Arbede sırasında yolculardan birinin tişörtünün yırtıldığı kaydedildi.

KABİN EKİBİ VE YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Kavganın büyümesi üzerine kabin görevlileri ve çevredeki yolcular araya girerek iki kişiyi ayırdı. Müdahalenin ardından olayın kontrol altına alındığı bildirildi.

KAVGAYI NEYİN BAŞLATTIĞI NETLEŞMEDİ

İlk haberlerde kavganın çıkış nedeni konusunda kesin bir bilgi paylaşılmadı. Biman yetkilileri olayla ilgili inceleme yapıldığını bildirdi.

BangladeşLondraDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi’ye 25 yıl hapis cezası Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail’i alarma geçirdi Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi
Yunanistan’ın provokasyonlarına TSK’dan net mesaj 2 bin komando Ege’de Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de
Akaryakıtta tarihi eşik Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı
Demet Akalın’a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya
Erdoğan’dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz
21:24
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
20:55
Beşiktaş’ın Marsilya mücadelesindeki ilk 11’i belli oldu
Beşiktaş'ın Marsilya mücadelesindeki ilk 11'i belli oldu
20:32
Pakistan’dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
20:31
Nathan Ake’nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir
Nathan Ake'nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?
19:57
Mali kriz Lyon’u çok fena vurdu Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
19:31
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
18:56
Türk tırı, İtalya’da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
18:56
Sermaye piyasası soruşturması Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Sermaye piyasası soruşturması; Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
18:12
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 21:37:33. #7.13#
SON DAKİKA: Gökyüzünde dehşet anları: Londra uçuşunda yolcular birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement