Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik
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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa şampiyonluğunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik mesajı geldi. Erdoğan, yayımladığı mesajda “CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı nefes kesen mücadele sonunda mağlup ederek Avrupa’nın zirvesine çıktı. Filenin Sultanları’nın tarihi zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli takımı tebrik etti. Erdoğan, “CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda final heyecanı yaşandı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan finalde Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi.

Turnuvanın son şampiyonu olarak mücadele eden Filenin Sultanları, Avrupa’nın en büyüğü olabilmek için İtalya karşısında sahaya çıktı. Milliler, finalde rakibine karşı büyük bir mücadele ortaya koyarken karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu.

Türkiye, zorlu finali 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Böylece Filenin Sultanları, 2023'te elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ardından kupayı bir kez daha Türkiye’ye getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik

FİNALDE NEFES KESEN MÜCADELE

Filenin Sultanları, şampiyonluk yolunda finale gelene kadar önemli rakiplerini geride bıraktı.

Milliler, grup aşamasının ardından son 16 turunda Azerbaycan’ı 3-0, çeyrek finalde Almanya’yı 3-1 mağlup etti. Yarı finalde ise son derece güçlü bir performans ortaya koyarak Sırbistan’ı 3-0 ile geçti ve adını finale yazdırdı.

İtalya ise yarı finalde Polonya’yı 3-1 mağlup ederek Türkiye’nin finaldeki rakibi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik

ERDOĞAN'DAN MİLLİ TAKIMA TEBRİK

Filenin Sultanları’nın Avrupa şampiyonluğunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli takımı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nın elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ardından milli takımın başarısını kutlayarak sporculara ve teknik ekibe tebriklerini iletti.

ÜST ÜSTE BÜYÜK BAŞARILAR

Filenin Sultanları, 2026 yılında Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra FIVB Milletler Ligi'nde de şampiyonluk yaşamıştı. Milliler, Temmuz ayında oynanan VNL finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

Bu başarıyla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 sezonunu iki büyük şampiyonlukla taçlandırmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik

Filenin Sultanları’nın Avrupa şampiyonluğu, Türk voleybolunda son yıllarda elde edilen tarihi başarıların arasına bir yenisini daha ekledi. İstanbul’daki finalin ardından milli takımın zaferi büyük coşkuyla kutlandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları, Milli Takım, Türkiye, İtalya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik - Son Dakika
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