Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı - Son Dakika
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Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı
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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, kendisine ait arazide üzüm hasadı yaptığı sırada elini üzüm serme makinesine kaptırarak yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Cıllı, sol elindeki tendonlarda meydana gelen zedelenme nedeniyle ameliyata alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm hasadı sırasında kullandığı makineye elini kaptırarak yaralandı. Acı içinde ambulansa alınan Cıllı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan kontrollerde başkanın tendonlarında zedelenme olduğu belirlenirken, hayati tehlikesinin ve herhangi bir uzuv kaybının bulunmadığı öğrenildi.

ÜZÜM HASADI SIRASINDA ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI

Olay, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı’nın kendisine ait arazide üzüm hasadı yaptığı sırada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cıllı, üzüm serme makinesiyle çalıştığı sırada sol elini makineye kaptırdı.

Makinenin durdurulmasının ardından yaralanan Cıllı için sağlık ekiplerine haber verildi. Acı içinde ambulansa alınan Belediye Başkanı, ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı

AMELİYATA ALINDI

Hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından Cıllı’nın sol elinde yaralanma meydana geldiği ve tendonlarında zedelenme olduğu belirlendi. Başkan Cıllı, elindeki yaralanma nedeniyle ameliyata alındı.

Cıllı’nın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve herhangi bir uzuv kaybının söz konusu olmadığı öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından Saruhanlı Belediyesi tarafından Başkan Ekrem Cıllı’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Başkanımız Ekrem Cıllı, bugün akşam saatlerinde kendisine ait arazide üzüm serme makinesiyle çalıştığı sırada sol elinden yaralanmıştır. Olayın ardından vakit kaybetmeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edilen Başkanımızın yapılan ilk tetkiklerinde hayati tehlikesinin ve herhangi bir uzuv kaybının bulunmadığı belirlenmiştir.

Başkanımız, sol elinde meydana gelen yaralanma nedeniyle ameliyata alınmıştır. Genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci hekimlerimizin gözetiminde devam etmektedir.

Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Başkanımıza acil şifalar diliyoruz.”

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı - Son Dakika
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