Erdoğan'dan İmam Hatipliler Kurultayı'na Mesaj - Son Dakika
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Erdoğan'dan İmam Hatipliler Kurultayı'na Mesaj

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder 23'üncü İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. İmam Hatip mezunlarının ülkeye hizmetini öven Erdoğan, bu okulların başarısına dikkat çekti ve tüm gençleri kucaklama çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23'ünci İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayiinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23'ünci İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Gönüllü kuruluşlarımızdan eğitim kurumlarımıza, akademisyenlerimizden, öğrenci, öğretmen ve mezunlarımıza, İmam Hatip davasına gönül vermiş tüm kardeşlerimizi Trabzon'da buluşturan Önder'i tebrik ediyorum. Kurultay kapsamındaki panel ve oturumlarda ortaya konulacak fikir ve önerilerin geçmiş ile birlikte bugünü ve geleceği de kuşatan teklif ve değerlendirmelerin ortak vizyonumuza katkı sunmasını temenni ediyorum. İmam Hatip okullarımızın kurulması, yaşatılması, güçlendirilmesi bu güzide eğitim yuvalarının daha fazla gencimize ulaşması için mücadele vermiş tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 75 yıllık bu mücadelenin bugün ki neferleri, taşıyıcıları ve sancaktarları olan siz değerli kardeşlerime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" dedi.

Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ettiğini kaydeden Erdoğan, "Bunu bir kez daha büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayiinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki zuhuri engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve Yükseköğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılar ile göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Hangi okuldan mezun olursa olsun şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyduğunu kaydeden Erdoğan, "İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un 'Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek' mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliği Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlarca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Mücadele ve mücahede azminizi mukavim eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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