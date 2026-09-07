MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar - Son Dakika
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MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
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MHP, doğurganlık hızının 1,44'e gerilemesi üzerine Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunulan "Türkiye’nin Nüfus Vizyonu" raporunu açıkladı. 11 maddelik öneri paketinde; 3 ve üzeri çocuk sahibi ailelere sıfır faizli konut ve araç kredisi, gelir vergisi muafiyeti, faturalarda %50 indirim, annelere 12 ay doğum izni ile ücretsiz mama ve bez desteği verilmesi teklif edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye’de düşen doğurganlık oranları ve yaşlanan nüfus yapısına karşı hazırladığı “Türkiye’nin Nüfus Vizyonu” araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda 3 ve daha fazla çocuk sahibi aileler için sıfır faizli uzun vadeli konut ve taşıt kredisi, faturalarda yüzde 50 indirim ile gelir vergisinin tamamen kaldırılması gibi dikkat çeken teşvikler yer aldı.

MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, hazırlanan araştırma raporunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulduğunu duyurdu. Raporda, Türkiye’de nüfus artış hızının düşmesi ve nüfusun yaşlanma eğilimine girmesi “milli beka sorunu” olarak nitelendirildi.

DOĞURGANLIK HIZI HEDEFİN ÇOK ALTINDA KALDI

MHP’nin çalışmasında, Türkiye’de toplam doğurganlık hızının 2001 senesinde 2,38 çocuk seviyesindeyken 2014 yılından itibaren kesintisiz bir düşüş trendine girerek 2025 senesinde 1,44 çocuğa kadar gerilediği vurgulandı. Doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi kabul edilen 2,10 eşiğinin altında kaldığına dikkat çekildi.

Türkiye nüfusunun 2007’deki 70,6 milyon seviyesinden 2025 senesinde 86,1 milyona yükseldiği ancak yıllık nüfus artış hızında belirgin bir yavaşlama yaşandığı kaydedildi. Nüfus artış hızının 2023 senesinde binde 1,1 ile tarihsel olarak en düşük seviyelerden birine gerilediği ifade edildi.

3 ÇOCUKLU AİLELERE SIFIR FAİZLİ KREDİ VE VERGİ SIFIRLAMA

Nüfus artışını yeniden yükseltmeyi hedefleyen 11 maddelik politika paketinde en öne çıkan başlıklar finansal destekler oldu. Raporda, 3 ve daha fazla çocuk sahibi olan ailelere bir defaya mahsus olmak üzere sıfır faizli ve uzun vadeli konut ile taşıt kredisi verilmesi teklif edildi. Aynı gruptaki ailelerin elektrik, doğal gaz, su ve internet faturalarında yüzde 50 indirim uygulanması istendi.

Vergi tarafında ise çalışan anne ve babaların gelir vergisi kesintilerinin çocuk sayısına göre kademeli olarak düşürülmesi, 3 ve üzeri çocuğu olan ailelerden ise gelir vergisinin tamamen kaldırılması önerildi. Ayrıca üçüncü çocuktan itibaren devreye girecek şekilde kademeli eğitim ve gıda ödeneği verilmesi pakette yer aldı.

ANNELERE 12 AY, BABALARA 2 AY ÜCRETLİ İZİN

Raporda kamuda çalışan ebeveynlere yönelik izin sürelerinin uzatılması talep edildi. Ücretli doğum izninin anneler için her çocukta 12 aya, babalar için ise 2 aya çıkarılması istendi.

Annelerin emeklilik için gerekli prim günü ve yaş şartlarının çocuk sayısına göre kademeli olarak azaltılması öngörülürken, analık sigortasının da uzun vadeli sigorta kolları kapsamına alınarak yeniden düzenlenmesi teklif edildi.

ÜCRETSİZ MAMA, BEZ VE KIRSALA DÖNÜŞ DESTEĞİ

Çocuk sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarına yönelik olarak; sağlıklı ve güvenli çocuk bezi ile mamanın üretilerek ailelere ihtiyaçları kadar ücretsiz verilmesi raporda yer aldı. Anneler için esnek ve uzaktan çalışma modellerinin kalıcı hale getirilmesi istendi.

Kentten kırsala göç etmek isteyen genç evli çiftler için konut tahsisi ile tarım ve hayvancılık destekleri önerildi. Köylerde internet, eğitim, sağlık ve sosyal imkanların kent standartlarına ulaştırılması hedeflendi.

MHP’NİN 11 MADDELİK NÜFUS PAKETİ

MHP tarafından kamuoyuna sunulan 11 maddelik öneri paketi şu başlıklar altında sıralandı:

  • Analık sigortasının uzun vadeli sigorta kolu kapsamına alınması.
  • Annelerin emeklilik prim günü ve yaş şartının çocuk sayısına göre düşürülmesi.
  • Çocuk sayısına göre gelir vergisi indirimi uygulanması, 3 ve üzeri çocukta verginin tamamen kaldırılması.
  • Kamuda çalışan annelere 12 ay, babalara 2 ay ücretli doğum izni verilmesi.
  • Üçüncü çocuktan itibaren eğitim ve gıda ödeneği sağlanması.
  • 3 ve daha fazla çocuklu ailelere sıfır faizli, uzun vadeli konut ve taşıt kredisi imkanı sunulması.
  • 3 ve daha fazla çocuklu ailelere elektrik, doğal gaz, su ve internette yüzde 50 indirim yapılması.
  • Anneler için esnek ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaştırılması.
  • Çocuk bezi ve mamanın ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz sağlanması.
  • Kırsala taşınmak isteyen genç evli çiftlere konut, tarım ve hayvancılık desteği verilmesi.
  • Köylerde internet, eğitim, sağlık ve sosyal imkanların geliştirilmesi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Önerirler mükemmel bu işi gene yaparsa bahçeli yapar adamsın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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