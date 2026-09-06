Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi - Son Dakika
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Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi

Netanyahu, Batı Şeria\'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
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ABD'nin, işgalci İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karşı harekete geçmesi çağrılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı yasa dışı yerleşim noktalarının boşaltılması ve yıkılmasına yönelik talimat verdiği bildirildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrailli yerleşimcileri "terörist" olarak nitelendirerek, İsrail yönetimini yerleşimcilerin "suç ve terör eylemlerine" karşı harekete geçmeye çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'da Tel Aviv yönetiminin resmi onayı olmadan inşa edilen bazı yasa dışı yerleşim noktalarının boşaltılması ve yıkılması yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

TALİMAT ABD'NİN UYGULADIĞI BASKININ ARDINDAN GELDİ

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının konuya ilişkin iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun talimatı, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı İsrail yönetiminin harekete geçmesi için ABD'nin uyguladığı baskının ardından geldi.

Netanyahu'nun talimatının ne zaman uygulanmaya başlanacağına ilişkin kesin bir ayrıntı verilmedi.

Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi

RESMİ OLARAK YETKİLENDİRİLMEDEN KURULAN YERLEŞİM NOKTALARINI KAPSIYOR

Ancak talimatın, İsrail devleti tarafından resmi olarak yetkilendirilmeden yasa dışı yerleşimciler tarafından kurulan yerleşim noktalarını kapsadığı belirtildi.

Haberde, söz konusu noktaların genellikle prefabrik yapılardan oluştuğu ve az sayıda yerleşimciyi barındırdığı ileri sürüldü. Haberde, İsrail yönetiminin aralıklarla bu yapıları yıktığı, bazılarını ise daha sonra resmen tanıdığı ve devlet desteğinden yararlanmalarına izin verdiği savunuldu.

ABD'DEN İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERE "TERÖRİST" SUÇLAMASI

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de, Batı Şeria'ya resmi ziyaret gerçekleştirerek, Filistinli Amerikalılarla bir araya geldi. Huckabee, ziyaret sırasında İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini kınadı.

ABD'li diplomat, şiddet olaylarına karışan İsrailli yerleşimcileri "teröristler" olarak nitelendirerek, bu kişilerin eylemlerinin ciddi sonuçları olması gerektiğini söyledi. Huckabee, İsrail yönetiminin yerleşimcilerin "suç ve terör eylemlerine" karşı harekete geçmesinin ülkenin kendi çıkarına olacağını savundu.

Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Mike Huckabee

BATI ŞERİA'DA İŞGAL ALTINDA YÜZLERCE YERLEŞİM NOKTASI BULUNUYOR

Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı çıkan ve Filistin-İsrail arasında iki devletli çözümü destekleyen, İsrail merkezli "Peace Now" kuruluşunun verilerine göre, Batı Şeria'da yaklaşık 340 işgal altında yerleşim noktası bulunuyor. İsrail hükümetinin bölgedeki 146 yerleşim birimini resmi olarak tanıdığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve birçok ülke, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ederken, bölgeyi İsrail'in askeri kontrolü altındaki işgal edilmiş topraklar olarak değerlendiriyor.

FİLİSTİNLİLERE AİT EVLERİ KUŞATMIŞTILAR

İsrailli yerleşimciler geçtiğimiz ay Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Kusra köyünde Filistinlilere ait bazı evleri kuşatmıştı. Kuşatılan evlerden birinin Filistinli bir ABD vatandaşına ait olduğu bildirilmişti.

İsrail ordusu, yerleşimcileri bölgeden uzaklaştırmak üzere olay yerine müdahale etmiş ancak köy sakinleri, sonrasında da yerleşimcilerin taciz ve tehditlerine maruz kaldıklarını belirtmişti.

İsrail hükümeti bazı dönemlerde yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini kınasa da bu saldırılara karışan kişiler nadiren gözaltına alınıyor veya haklarında nadiren dava açılıyor.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Binyamin Netanyahu, Mike Huckabee, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Netanyahu Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ortadogunun buyuk lideri 1 4 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    İnandırıcı değil Suriye topraklarını eline geçirdi 1 0 Yanıtla
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