Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış - Son Dakika
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Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış

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Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı Özlem Esmergül’ün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Esmergül, Kılıç’ın ölümünden iki gün önce boyun fıtığı nedeniyle ağrılarının olduğunu, çok sayıda ilaç aldığını ve acı çektiğini söylediğini anlattı. Kılıç’ın aynı gün setten çıkarıldığını ve kimseyle görüşmek istemediğini belirttiğini aktaran Esmergül, iki gün sonra kendisine ulaşamayınca evine gittiğini ve oyuncuyu koltukta çıplak vaziyette hareketsiz bulduğunu söyledi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün  emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

"BİR SÜRÜ İLAÇ İÇTİĞİNİ, AĞRILARININ OLDUĞUNU VE ACI ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Esmergül, ifadesinde, “Erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birlikteliğimiz vardır. Serhat ile aramızda kısa süreli küslükler olurdu. 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimi vardı. Saat 11.45 sıralarında Serhat’ın bu set çekimine gitmediğini öğrendim. Akabinde Serhat’ı arayarak neden sete gitmediğini ve herkesin kendisini merak ettiğini söyledim. Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini çok acı çektiğini, menajeri ile konuşup sete neden gitmediğinin bilgisini vereceğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben bir süre sonra kendisini tekrardan arayarak kendini sete gitmediği için sorumsuz davrandığını söyleyerek sitem ettim. Serhat da raporunun olduğunu, sorun olmayacağını söyleyerek yine görüşmeyi sonlandırdı” dedi.

Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış

"AĞLAMAKLI SES TONUYLA ARAYARAK SETTEN ATILDIĞINI SÖYLEDİ"

Özlem Esmergül, “Aynı gün saat 16.00 sıralarında ağlamaklı bir ses tonu ile beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Bende üzgün olduğu için kendisi ile baş başa kalsın toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım. Bu süreçte sürekli gerek arayarak gerekse mesaj atarak destek olmaya çalıştım fakat Serhat mesajlarıma da aramalarıma da hiçbir şekilde bana geri dönüş yapmadı. Bende yalnız kalmak istediğini düşünerek ve kullandığı ilaçların uyku yaptığını düşünerek fazla aramamaya çalıştım. En son bugün yani 5 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Serhat’ı tekrardan aradığımda telefonunun kapalı olduğu fark ettim ve kendisini merak ettiğim için Serhat’ın Nurtepe Mahallesi’nde bulunan evine geldim. 

"ELLERİ GÖĞSÜNÜN ÜZERİNDE ÇIPLAK VAZİYETTE OTURUR OLDUĞUNU GÖRDÜM" 

Serhat’ın evinin yedek anahtarı bende olduğu için daireye direk giriş yaptığımda salon kısmında bulunan tekli koltukta Serhat’ın elleri göğsünün üzerinde çıplak vaziyette oturur olduğunu gördüm. Akabinde Serhat’ın uyuduğunu düşünerek kendisine seslendim kolundan tutarak kendisini salladım. Teninin soğuk olmasından ve tepki vermemesinden bir sorun olduğunu anlayarak ilk önce kız kardeşi Sinem Kılıç’ı arayarak durumu bildirdikten sonra hemen 112 ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundum”

Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış

"YÜKSEK TANSİYON, GASTRİT VE BOYUN FITIĞI HASTALIKLARI VARDI"

Olay yerine gelen 112 ekipleri ve polis ekiplerinin gerekli kontrolleri yaptığını ve Serhat’ın vefat ettiği bilgisini verdiklerini belirten  Esmergül, sözlerine şu şekilde devam etti: "Serhat’ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıkları için kullanmış olduğu 2 farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hapı kullanmaktaydı. Bildiğim kadarıyla herhangi bir madde ya da alkol bağımlılığı yoktur. Ayrıca erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç’ın ne zaman ve ne şekilde vefat ettiğini de bilmiyorum” 

NE OLDU?

Olay, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç’tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem E., Kılıç’ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca kendisinde bulunan anahtarla içeri girdi. Kılıç’ı salondaki tekli koltukta hareketsiz bulan Özlem E., yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç’ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    bu ifadelere haber ajansları nasıl ulaşıyor, polismi servis ediyor size yoksa gtünüzdenmi uyduruyorsunuz. 9 0 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    At yalanı tiksinler inanmayana ağrı için kimseyi setten atmazlar hangi devirde yaşıyoruz 1 0 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sen nereden biliyon soytarı setten mi yazıyon 0 0
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