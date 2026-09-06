Oğuzhan Koç'tan Kerem'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz - Son Dakika
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Oğuzhan Koç'tan Kerem'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz

Oğuzhan Koç\'tan Kerem\'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 2-1 yenildiği derbinin ardından hakem kararlarını eleştiren Kerem Aktürkoğlu'na Oğuzhan Koç'tan sert tepki geldi. Koç, "Böyle top oynayıp şu röportajı GS'de verseydin, süresiz kadro dışıydın" derken, "Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz" sözleriyle çıkıştı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilerin iyi oynamadığını kabul ederken hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

"PENALTI POZİSYONUMU TÜM TÜRKİYE GÖRMÜŞTÜR"

Penaltı beklediği pozisyona değinen Kerem Aktürkoğlu, "Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride" dedi.

Milli futbolcu sözlerinin devamında, "Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEYLERE ARTIK DUR DENMESİ LAZIM"

Hakem kararlarının maçın sonucuna etki edebileceğini savunan Kerem, "Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek!" diyerek tepkisini sürdürdü.

Aktürkoğlu, açıklamasını "Ortada adil bir şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!" sözleriyle tamamladı.

OĞUZHAN KOÇ'TAN KEREM'E SERT TEPKİ

Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrasındaki açıklamalarına şarkıcı Oğuzhan Koç'tan tepki geldi. Koç, Kerem'in takımın kötü oyunuyla ilgili sözlerini hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kerem Aktürkoğlu sizin kötü oynamaya da 'kötü oynamak bizim iç meselemiz' demeye de zerre hakkınız yok, bilginiz olsun!! Sizin daha ligin başında bir İÇ MESELENİZ olamaz, sevgili kardeşim! Asıl mesele, biz 'sizi ne olursa olsun destekleyen' Fenerlilerin meselesi, haberiniz olsun!"

Oğuzhan Koç'tan Kerem'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz

"GS'DE VERSEYDİN, SÜRESİZ KADRO DIŞIYDIN"

Koç, eleştirisinin devamında Kerem Aktürkoğlu'na yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Böyle top oynayıp şu röportajı GS de verseydin, süresiz kadro dışıydın. Ona rağmen biz hâlâ seni çok seviyoruz ve senden herhangi bir ikili mücadelede sadece ayakta kalmanı bekliyoruz. Bak, tekrar söylüyorum; senden tek beklentimiz yanına başka bir futbolcu gelip dokunduğunda yere düşmemen, yıkılmaman!!!"

"BİR TANENİZ 'UTANIYORUZ' DEYİN"

Oğuzhan Koç, açıklamasının sonunda ise sarı-lacivertli futbolculara seslenerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah aşkına, saçmasapan açıklamaları bırakıp bi taneniz 'UTANIYORUZ' diyin… En azından aynı duygudayız deriz, yine sizi sever, sahip çıkarız. 'Hakem' DİYE AĞLAYAN FENERLİ FUTBOLCU GÖRMEK İSTEMİYORUZ!!!"

Kerem Aktürkoğlu, Oğuzhan Koç, Fenerbahçe, Beşiktaş, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oğuzhan Koç'tan Kerem'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Vatan Türkiye Vatan Türkiye:
    o da eski cin conlu alışkanlıklarını bırakacak abisi 1 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Doğru söze ne denir adam doğru söylemiş hep ağlıyorlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Oğuzhan Koç'tan Kerem'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz - Son Dakika
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