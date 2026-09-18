İngiltere’de Türk restoran müdürüne kahramanlık ödülü! Çocuğu kurtarmak için motosikletin önüne atladı - Son Dakika
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İngiltere’de Türk restoran müdürüne kahramanlık ödülü! Çocuğu kurtarmak için motosikletin önüne atladı

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Londra’da yürekleri ağza getiren olayda Türk restoran müdürü Onur İnci, küçük bir kız çocuğunun üzerine doğru hızla gelen motosikleti fark edince saniyeler içinde harekete geçti. Çocuğu son anda kurtaran İnci, motosikletin çarpması sonucu yaralanırken gösterdiği cesaret İngiltere’de karşılıksız kalmadı. İnci, Merton Belediyesi tarafından kahramanlık ödülüne layık görüldü.

İngiltere’nin başkenti Londra’da küçük bir kız çocuğunun motosikletin altında kalmasını engellemek için kendisini tehlikeye atan Türk restoran müdürü Onur İnci, Merton Belediyesi tarafından kahramanlık ödülüne layık görüldü. Çocuğu kurtaran İnci’nin olay sırasında omzu kırıldı.

Londra'da 25 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen olayda, bir Türk restoranında müdür olarak görev yapan Onur İnci, küçük bir kız çocuğunun hızla yaklaşan motosikletin önüne doğru ilerlediğini fark etti. Hiç düşünmeden çocuğa doğru koşan İnci, onu motosikletin güzergahından uzaklaştırdı.

İngiltere’de Türk restoran müdürüne kahramanlık ödülü! Çocuğu kurtarmak için motosikletin önüne atladı

Motosiklet, çocuğun yerine İnci’ye çarptı. Kazada sol omzu kırılan İnci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün de kazada yaralandığı öğrenildi. Küçük kız çocuğu ise olaydan yara almadan kurtuldu.

ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN KENDİNİ SİPER ETTİ 

Olay, Londra’nın Wimbledon bölgesindeki Hartfield Road üzerinde meydana geldi. Efes Premium Restaurant’ın müdürü olan Onur İnci, restoranın önünde bulunduğu sırada küçük kızın babasına doğru ilerlediğini ve aynı anda motosikletin hızla yaklaştığını gördü.

Çocuğun motosikletin çarpma ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu fark eden İnci, saniyeler içerisinde harekete geçerek çocuğu yoldan uzaklaştırdı. Ancak bu sırada motosikletin çarpması sonucu kendisi yaralandı.

İngiltere’de Türk restoran müdürüne kahramanlık ödülü! Çocuğu kurtarmak için motosikletin önüne atladı

İnci, kazanın ardından hastanede tedavi edilirken kendisine geldiğinde ilk olarak çocuğun durumunu sordu.

“KAHRAMAN OLMAK İÇİN YAPMADIM"

İnci, ödül töreninde yaptığı açıklamada müdahalesinin kahramanlık amacı taşımadığını belirterek, çocuğun tehlikede olduğunu gördüğü anda harekete geçtiğini ifade etti.

İnci’nin davranışı, olayın ardından çevrede bulunanlar ve yerel yönetim tarafından takdirle karşılandı.

MERTON BELEDİYESİ'NDEN KAHRAMANLIK ÖDÜLÜ 

Onur İnci, çocuğun hayatını kurtarmak için gösterdiği cesaret nedeniyle Merton Belediyesi tarafından “Merton Heroes Award” ile ödüllendirildi.

Ödül, Merton Belediye Başkanı Shuile Syeda tarafından İnci’ye takdim edildi. İnci’nin ödüle, eski Merton Belediye Başkanı Stephen Alambritis tarafından aday gösterildiği belirtildi.

Alambritis, İnci’nin müdahalesinin çocuğu ciddi bir kazadan kurtardığını belirterek, olay sırasında gösterdiği cesaretin takdir edilmesi gerektiğini ifade etti.

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    Yorumlar (1)

  • Tuncay Yilmaz Tuncay Yilmaz:
    Yurdum insanı dünyanın heryerinde cesur ve yüreklidir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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