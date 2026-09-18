Hamarat’tan ihracatçı ve tüccarlara fındık fiyatı çağrısı: Üreticinin emeğini gözetin

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı fındık fiyatı ile serbest piyasa arasındaki farka dikkat çekti. Ordu'da serbest piyasada fındığın 170-180 TL seviyelerinde işlem gördüğünü, TMO'nun Levant kalite için açıkladığı fiyatın ise 250 TL olduğunu belirten Hamarat, aradaki yaklaşık 70-80 liralık farkın üreticiler tarafından haklı olarak sorgulandığını söyledi ve tüm piyasa aktörlerini üreticinin emeğini gözeten bir fiyat oluşumuna davet etti.Hamarat, TMO’nun açıkladığı fiyatın yalnızca bir alım fiyatı olmadığını, aynı zamanda fındık piyasası açısından önemli bir referans niteliği taşıdığını vurguladı.

"ÜRETİCİMİZİN EMEĞİNİ GÖZETEN BİR FİYAT OLSUN"

Hamarat, TMO’nun açıkladığı fiyatın yalnızca bir alım fiyatı olmadığını, aynı zamanda fındık piyasası açısından önemli bir referans niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Fındık üreticimizin alın teri ve emeği bizim için her zaman önceliklidir. TMO’nun açıkladığı fiyat, yalnızca bir alım fiyatı değil, aynı zamanda piyasa açısından önemli bir referanstır. Fındık tüccarlarımızın, ihracatçılarımızın ve piyasanın diğer aktörlerinin de bu referansı dikkate alarak üreticimizin emeğini gözeten bir fiyat oluşumuna katkı sunmasını bekliyoruz" dedi.

"ARADAKİ MAKAS FARKI 70-80 TL"

Ordu’da serbest piyasada fındığın yaklaşık 170–180 TL seviyelerinde işlem gördüğünü, TMO’nun Levant kalite için açıkladığı fiyatın ise 250 TL olduğunu belirten Hamarat, aradaki yaklaşık 70–80 TL’lik farkın üreticinin gündeminde olduğunu söyledi.

Hamarat, serbest piyasanın şartlarının ve arz-talep dengesinin gözetilmesi gerektiğini ancak üreticinin artan maliyetleri ve bir yıllık emeğinin de fiyat oluşumunda dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Tarımın diğer alanlarında fiyat oluşumları ve fahiş fiyat uygulamalarının yakından takip edildiğine dikkat çeken Hamarat, fındık piyasasının da aynı hassasiyetle ele alınması gerektiğini belirtti.

"ÜRETİCİMİZİN EMEĞİ DEĞERLİDİR"

Hamarat, pyasa aktörlerine çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Başta ihracatçılarımız ve tüccarlarımız olmak üzere tüm piyasa aktörlerini, üreticimizin emeğini koruyan, piyasayı da sağlıklı şekilde sürdüren bir fiyat oluşumuna katkı vermeye davet ediyorum. Üreticimizin emeği değerlidir. Fındığın gerçek değerini bulması, hepimizin ortak kazancıdır."