Küçükçekmece'de döner bıçağıyla öldürülen 16 yaşındaki çocuğun davasında 3 sanığa 24'er yıl - Son Dakika
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Küçükçekmece'de döner bıçağıyla öldürülen 16 yaşındaki çocuğun davasında 3 sanığa 24'er yıl

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Küçükçekmece'de 7 Temmuz 2025'te çıkan kavgada 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci'yi döner bıçağıyla öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 3 sanık, 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Küçükçekmece'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci'nin döner bıçağıyla öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, suça sürüklenen 3 çocuğun da ayrı ayrı 24'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Küçükçekmece Yeni Mahalle Sarıkaya Sokak'ta, 7 Temmuz 2025 tarihinde aralarında husumet bulunan çocuklar arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci'nin döner bıçağı ile öldürülmesine ilişkin 3 suça sürüklenen çocuğun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı olarak görülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar A.P.B., U.G. ile müşteki anne ve baba Tahsin Demirci, Nazan Demirci ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca, suça sürüklenen çocuk Y.T. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

3 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuklar A.P.B., U.G. ile Y.T.'nin 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 24'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Cezada taktiri indirim uygulamayan heyet, 3 şahsın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kesici ve delici aletle yaralanma ihbarı üzerine olay yerine ekiplerin gittiğini, Yusuf Buğra Demirci'nin vücudunda çok sayıda kesici delici alet yaralanması bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede, Demirci'nin vücudunda 11 kesici delici alet yarası ve 9 kesik yara tespit edildiği vurgulandı. Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, bazı yaralanmaların öldürücü nitelikte olduğu, ölümün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanama ve komplikasyonlar nedeniyle meydana geldiği anlatıldı. İddianamede, Yusuf Demirci'nin olay günü suça sürüklenen çocuklar ile karşılaştığı, karşılaşmadan yaklaşık 5 saniye sonra kesici delici aletlerle saldırıya uğradığı, yerdeyken defalarca bıçaklandığı ve şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları belirtildi. İddianamede A.P.B., U.G. ve Y.T. hakkında 'tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: İHA
Küçükçekmece3. SayfaMahkemeCinayetCezaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de döner bıçağıyla öldürülen 16 yaşındaki çocuğun davasında 3 sanığa 24'er yıl - Son Dakika
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