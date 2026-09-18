Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
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Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi YouTuber Melis İşiten gözaltına alındı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, Hasan Şaş ve rapçi Sefo'nun da bulunduğu 18 ünlü isim gözaltında.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturmasında, sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Melis İşiten de gözaltına alındı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, Hasan Şaş ve rapçi Sefo'nun da bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme kararı verildi.

Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 Eylül 2026'da harekete geçildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında, YouTube ve sosyal medya platformlarındaki içerikleriyle tanınan Melis İşiten de yer aldı. İşiten, ekipler tarafından gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması için götürüldü.

Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

SAVCILIK: MAKUL ŞÜPHEYİ DESTEKLEYEN DELİLLERE ULAŞILDI

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Savcılık açıklamasında geçen "sosyal medya fenomeni" ifadesi, operasyonun yalnızca oyuncu ve şarkıcılarla sınırlı kalmadığını, dijital içerik üreticilerini de kapsadığını ortaya koydu.

Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

BİYOLOJİK İNCELEME YAPILACAK

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan isimlerin bulunduğu adreslerde arama yapılacak, şüphelilerden alınacak biyolojik örnekler incelemeye gönderilecek. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin durumuna göre ya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilecek ya da serbest bırakılacak.

Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, YouTube ve Instagram üzerinden paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan içerik üreticilerinden biri. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen İşiten'in, konuya ilişkin henüz bir açıklaması bulunmuyor.

Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Aras Bulut İynemli (oyuncu)

Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı)

Melis Sezen (oyuncu)

Nilperi Şahinkaya (oyuncu)

Melisa Şenolsun (oyuncu)

Hande Demir (iş ve cemiyet hayatından tanınan isim)

Hasan Şaş (eski millî futbolcu)

Afra Saraçoğlu (oyuncu)

Melis İşiten (YouTuber/ içerik üreticisi)

Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu)

Yeliz Yeşilçimen (manken)

Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi)

Anıl Durmuş (şarkıcı)

Muhammet Kahyaoğlu

Aytaç Kart

Sayat Zurnacı

Eyüpcan Pırlanta

Rıfat Atlı

Soruşturma sürüyor.

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