Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren emniyet müdürü merkeze alındı - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren emniyet müdürü merkeze alındı

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Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren emniyet müdürü merkeze alındı
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Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nde dikkat çeken atamalar yer aldı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifade veren Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen merkeze alındı. Delen'in yerine Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan atandı.

Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile emniyet teşkilatında çarpıcı görev değişimleri yaşandı. Kararname kapsamında, Gülistan Doku soruşturmasında ifadesine başvurulan Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen merkeze çekildi.

YALOVA'YA YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Delen'in merkeze alınmasının ardından boşalan Yalova Emniyet Müdürlüğü görevine ise Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Yusuf Topcan atandı. Kararla birlikte emniyet bünyesindeki kritik pozisyonlarda yeni bir dönem başlamış oldu.

GÜLİSTAN DOKU KAYBOLDUĞUNDA TUNCELİ'DE MÜDÜRDÜ

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alınmıştı. Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı. Tunceli'de 2019-2021 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen, 23 Ocak 2026'da Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.

Emniyet MüdürlüğüGülistan Doku3. SayfaGüncelYalovaSon Dakika

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SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren emniyet müdürü merkeze alındı - Son Dakika
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