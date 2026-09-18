Kahramanmaraş Emniyet Müdürü değişti: Hasan Yiğit EGM emrine alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatını kapsayan geniş çaplı bir görev değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararnamesiyle 39 ilin emniyet müdürü değişirken, 24 il emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi.

Hasan Yiğit

KAHRAMANMARAŞ’TA KRİTİK DEĞİŞİKLİK

Geniş çaplı kararnamede en dikkat çeken gelişmelerden biri Kahramanmaraş’ta yaşandı. 10 kişinin yaşamını yitirdiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısının ardından kentte emniyetin tepe yönetimi değişti. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit görevden alınarak EGM emrine çekilirken, yerine Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı atandı.

Beyti Kalaycı Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı

KAHRAMANMARAŞ’TAKİ OKUL SALDIRISINDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan 2026’da silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 15 öğrenci yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli de olay sırasında hayatını kaybetti.

İDDİANAMEDE SALDIRININ ÖNCEDEN PLANLANDIĞI BELİRTİLDİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, saldırganın eylemi önceden planladığına ilişkin tespitlere yer verildi.

İddianamede saldırganın telefon ve bilgisayarında okulun krokilerine ilişkin görseller, saldırıda kullanılan silahlara ait fotoğraflar, farklı ülkelerdeki okul saldırılarına ilişkin araştırmalar ve şiddet içerikli kayıtlar bulunduğu belirtildi. Ayrıca saldırıdan önce hazırlık yapıldığına ilişkin delillerin tespit edildiği aktarıldı.

SALDIRGANIN ANNE VE BABASI YARGILANIYOR

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından saldırganın babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında dava açıldı.

İddianamede baba Uğur Mersinli hakkında 10 kişiye yönelik “olası kastla öldürme”, 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde “olası kastla yaralama” ve silah kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. Anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan ceza talep edildi.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması eylül ayında yapıldı. Mahkeme, saldırganın babasının tutukluluk halinin devamına karar verirken, annesi hakkında verilen tahliye kararına savcılığın itiraz etmesinin ardından bir üst mahkeme tarafından yeniden tutuklama kararı verildi.

Kahramanmaraş’taki görev değişikliği, kentte yaşanan okul saldırısının ardından gerçekleşmesi nedeniyle dikkat çekti.